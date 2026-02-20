我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國防部一個多月前曾表示，計畫成立無人機訓練中心，並確定與民間公司合作培育320名種子教官。圖為中科院研發的劍翔無人機目標影像攻擊型。（圖／記者呂炯昌攝）

▲115年春節加強戰備操演，陸用型監偵無人機升空。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

▲海軍陸戰隊新撥交國造「勁蜂1型」攻擊無人機。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

2022年2月俄烏戰爭爆發後，無人機成為交戰雙方重要武器，在烏克蘭戰場上發揮重要作用，包括戰場偵察、武裝攻擊、後勤補給等方面。在此背景下，政府透過成立「無人機國家隊」，建立非紅供應鏈，加速軍用無人機產業發展，如今已有多款國產軍用無人機服役中，同時持續外購無人機，逐步打造無人機部隊。國軍使用無人機包括軍用與商規軍用兩種，前者由中科院負責研製，除偵查型，也有可攜帶炸藥的攻擊型；後者為民間生產，無法攜帶彈藥，以功能分類包括陸用型、監偵型、微型、艦載型、目獲型、微型等。中科院生產的偵搜型無人機包括銳鳶、紅雀、騰雲，自殺型攻擊無人機則為劍翔、勁蜂等型號。銳鳶無人機主要用於日夜偵蒐、戰場監控與通信中繼。中科院花費2年時間，以「銳鳶一型」無人機進行性能提升的「銳鳶二型無人機」，除改進發動機噪音過大問題，其導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，除搭載紅外線熱像儀（EO/IR）外，更搭載多功能海搜雷達，可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型無人機，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。海軍陸戰隊使用「紅雀二型」無人機，中科院進一步研發出「紅雀三型」無人機，與前代最大差距新增2個多軸馬達，具備垂直起降能力，但依舊便於攜行操作特性，可執行情監偵與目標定位任務，導控距離增加到30公里以上，滯空時間仍是1小時以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備與雷射測距儀。在攻擊型無人機方面，中科院以「劍翔反輻射無人機」為基礎，研發出「衛星定位型」與「目標影像型」攻擊無人機，並在2023年台北國際航太暨國防展；其中衛星定型透過衛星定位精準導引功能，可對移動目標進行遠距精準打擊；目標影像型則運用紅外線熱像儀裝備，對固定目標進行遠距精準打擊，「衛星定位型」與「目標影像型」兩者都具備高爆彈頭。海軍陸戰隊引進軍用商規戰術監偵型無人機，包含4軸與VTOL（垂直起降）機型，配置於兩棲偵搜大隊、旅級單位及海蜂大隊，用於灘岸前進偵察與目標觀測。這批無人機為軍用商規專案採購，具備高機動性與高畫質影像傳輸能力。被媒體稱為「台版彈簧刀」的「勁蜂一型」攻擊無人機，導控距離在10公里以上，滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，具備高爆彈頭，為單兵攜行使用的精準打擊武器，可用於攻擊高威脅與高價值的人與車等目標，陸戰隊採購「勁蜂一型」無人機用於反登陸用途。1月29日國防部邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍執行戰備整備實況。在打擊敵登陸部隊科目中，海軍陸戰隊一架國造「勁蜂1型」攻擊無人機一發射升空不到5秒就墜毀沙灘，並無命中海上目標。中科院解釋稱，無人機故障原因為翼面控制失效，後續將持續精進改善硬體可靠度。陸軍以「獵鴞專案」名義，向美國採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，總金額52億7751萬。去年12月，行政院提出1.25兆國防特別預算，包括買20萬架無人機。國防部證實，將採購美製ALTIUS-700M、ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，分別為1554架、478架共計2032架。