違法還把犯罪證據送給檢察官！2024年台北市中山區一家從晚餐經營到深夜時段、以炸醬麵聞名的排隊麵攤（現已歇業）的朱姓老闆娘，因與保險業丈夫鬧官司，誤信大學讀觀光系的陳姓友人宣稱「比律師厲害」、「沒到三審不需執照」，以10萬元代價委託其擬定訴訟策略，企圖以告發丈夫詐保來「以刑逼民」。不料，陳男卻將寫有百萬對賭條件的非法委託書寄給地檢署。檢察官收狀後驚覺內容違法，循線查出陳男根本無律師執照，卻非法收費撰狀、包攬訴訟。台北地院審結，依違反《律師法》判處陳男6個月徒刑，得易科罰金18萬元。判決指出，2024年朱女因陷入婚姻訴訟，陳男見她需要法律協助，竟透過LINE 宣稱：「我自己有在幫人打，只要沒到三審就不需要律師」，強調自己「比律師還厲害」、可以勝訴，他宣稱可以協助檢舉朱女配偶教唆他人詐領保險金，透過發起刑事告發來「以刑逼民」，並誇下海口表示能保證勝訴及取回百萬保單利益。朱女信以為真與陳男簽署委任書，內容詳列了「婚姻無效」、「取回150萬保單利益」、「家人完全沒事」、「配偶坐牢5年以上」等四大條件，並約定若全數達成，朱女需支付高達100萬元的酬勞，即便其中一項未達成，收費也高達50萬元。陳男收了朱女10萬元作為「訂金」後，雖先替其撰寫「民事補充理由狀」送交台北地院，怎料，處理過程中，朱女開始對陳男專業存疑、辦事不力，因而要求退還費用，沒想到，陳男為了向朱女證明自己確實有在辦事，竟直接將寫滿「對賭條件」的「原始委託書」，隨手加註幾行字並且蓋上自己的印章，就當作「刑事告發狀」寄給台北地檢署，並在狀紙中自列為「告發訴訟代理人」，指控朱女配偶涉嫌詐領保險金。檢察官收狀後，驚覺這竟是一份非法包攬訴訟的契約，隨即展開調查，檢警進一步勘驗朱女妹夫提供的錄影畫面，發現當妹夫質問陳男「開庭時是否能上場辯護？」，陳男雖強撐稱「可以」，隨即卻又心虛改口說三審才需要律師，還說三審他可以找徐姓議員幫忙。檢方事後查核法務部系統，確認陳男僅為觀光科系畢業，根本不具律師資格，這才讓整起騙局徹底曝光。庭審期間，陳男雖然坦承收錢與撰狀，卻主張自己是因母親癌末需要醫療費、小孩剛出生需要負擔，朱女才會匯款「資助」他，然而法官檢視對話紀錄發現，陳男對於每份訴狀的價格都有明確報價，甚至自比「比那些吸血律師團有良心」，顯示其完全具備營利意圖，並非單純收受餽贈。此外，為了規避法律責任，陳男事後私自在契約書上加註了「檢舉獎金」四個字，試圖將不合法的訴訟報酬合理化。朱女在警詢時憤怒指證，當初陳男口頭承諾的是打官司的總費用，她原本持有的文件上根本沒有「檢舉獎金」這四個字，這顯然是陳男事後為了脫罪、掩飾其索討百萬酬勞的事實才偷偷補上去的。台北地方法院審理後認定，陳男同時觸犯了律師法中的「無證營利辦理訴訟罪」以及刑法「挑唆包攬訴訟罪」。法官考量陳男過去已有妨害自由的前科，且犯後始終否認營利，更未與被害人達成和解，因此判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並沒收10萬犯罪所得。至於原本起訴的詐欺罪名，則因法官認定陳男並未虛報學歷稱自己是律師，且確實有付出時間勞力撰狀，不符合詐欺取財的構成要件，故不另定罪。全案仍可上訴。