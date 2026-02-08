我是廣告 請繼續往下閱讀

服藥治療影響外型 健康優先選擇沉默承受

被罵「氣球人」仍理性回應 盼言論多一點溫柔

台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS的成員會晴，近日因體態起伏成為網路討論焦點，甚至遭到部分網友以「氣球人」等字眼嘲諷，會晴昨（7）日罕見在社群平台發文，坦言這8個月來承受了不少壓力，也決定首度完整說明身體變化背後的真正原因，希望外界能理解她並非「忽胖忽瘦」，而是經歷了一段服用類固醇所導致的副作用。會晴透露，自己剛加入WING STARS時狀態相對穩定，後來因身體狀況必須服藥治療，才導致體態在短時間內出現明顯改變，她坦言這並不是單純的瘦身成效起伏，而是藥物帶來的直接影響，當時她選擇先把健康放在第一位，也因為身體尚未恢復穩定，才沒有第一時間對外解釋，只想等狀態好轉後，再替自己說話。談到恢復過程，會晴不諱言：「瘦真的比想像中困難很多！」即便已經刻意控制飲食、增加運動量，球賽期間也全力以赴，但身體的反應卻不一定配合努力前進，她直言面對鏡子裡不如預期的自己，其實也需要時間學習接受與調適，這段過程對心理與自信都是不小的考驗。面對網友留言嘲諷「怎麼可以一直膨脹又消風」，會晴仍選擇理性回應，解釋是因先前生病服用類固醇，隨著副作用逐漸消退，腫脹才慢慢改善：「不是什麼厲害的事。」她也在貼文中坦言看到各種批評與謾罵時真的相當受傷，但理解不是每個人都知道背後原因，只能笑笑回覆「我會努力變瘦」，並呼籲大家在表達意見時，能多一分體諒與溫柔。會晴的真情告白，也獲得不少支持聲音，其中同為啦啦隊成員的賴可留言表示，完全能體會因藥物副作用導致體態改變的無力感，並強調：「健康永遠是最重要的，其餘都只是過程！」替她加油打氣，會晴也感謝願意理解、陪她走過這段路的人，表示會持續把重心放在身體恢復與把工作做好之上。