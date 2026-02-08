我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱在寒冬中開唱，現場有8成滿。（圖／翻攝自好多音樂臉書）

票房近八成 情緒壓力成為演出背景

▲魏如萱開唱前多次號召粉絲朋友到場聽歌。（圖／翻攝自好多音樂臉書）

老友虧戀情 一句話引爆全場笑聲

把話寫進歌裡 以音樂回應所有狀態

金曲歌后魏如萱昨（7）日再度站上台北小巨蛋，完成她音樂生涯中第5次攻蛋紀錄。不同於以往一開場就妙語如珠，這回她卻坦言自己：「不知道該怎麼說話。」面對滿場觀眾，選擇先把所有情緒交給音樂，昨晚演唱會她被前隊友奇哥虧「戀愛ING」，讓她笑著回應：「哪壺不開提哪壺！」讓現場觀眾都笑翻，不過小21歲男友則因為返回美國沒有到現場，而昨晚魏如萱小巨蛋演唱會票房也曝光，在寒冬中約有8成滿。魏如萱開場時直言，近期外界聲音紛雜，擔心任何一句話都可能被誤解，於是乾脆讓作品成為唯一出口。本次《怪奇的珍珠》台北場一連兩天開唱，實際進場人數約達8成，成績穩健。魏如萱在演出前曾多次向歌迷喊話，希望大家能進場聽歌，而當晚看見滿場支持，她也數度向台下致謝，強調這份陪伴對她意義重大，她提到站在這個舞台並非理所當然，尤其在經歷輿論與自我懷疑的過程，更清楚感受到觀眾的掌聲並不只是肯定演出，而是一種情緒上的接住。演唱會嘉賓請來昔日「自然捲」夥伴奇哥合唱多首經典作品，掀起濃厚回憶殺，互動橋段中，奇哥一句：「妳近看變很年輕，是不是在談戀愛？」讓魏如萱當場愣住，隨即自嘲回應：「哪壺不開提哪壺！」引發全場爆笑，面對與小21歲男友Ian的戀情被公開點名她並未閃躲，而是用輕鬆語氣帶過，展現舞台上的真實狀態。外界關注的另一焦點，是男友Ian因已返回美國並未現身演唱會現場，不過魏如萱的7歲兒子路易到場陪伴，成為她情感上最重要的支撐，此外包括多位音樂人與演藝圈好友也現身力挺，花籃與掌聲填滿後台，她也分享一段私下插曲，笑說換裝時被兒子直言「媽媽肚子好胖」讓她一度受挫，卻也坦然面對，展現母親與藝人身分交錯的日常真實感。演唱會尾聲，魏如萱在演唱〈我在紐約打電話給你〉前罕見停頓，談到歌曲需要時間被理解，就像人生許多情緒，並非當下就能被接住，她鼓勵歌迷想念一個人就去聯絡，因為心意終究會被感受到，這段話也被解讀為她對遠距離戀情的溫柔投射，整場演出她數度哽咽，卻始終選擇用歌聲完成表達，為這場夾雜情感與現實重量的攻蛋之夜畫下句點。