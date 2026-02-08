網購越來越方便，也成為許多人的消費方式，紙箱內的氣泡紙、保麗龍要怎麼丟呢？台南市環保局表示，紙箱應該把表面的膠帶、印有寄送資訊的物流單等撕掉，提升回收率，並掌握紙箱回收「撕、割、壓」關鍵動作；氣泡紙則是「一般垃圾」，丟之前可以先把氣泡紙弄破、減少體積，以免被依《廢棄物清理法》處最高6000元罰鍰。
紙箱可回收：郵局便利箱再寄送省運費
紙箱是網購包裝中，回收價值最高的物品，很多人會直接把紙箱丟到資源回收，但其實應該先把紙箱外觀的「雜物」清除，像是膠帶、物流單等，這些雜質都會在回收後降低紙漿回收品質，接著割開紙箱底部、壓扁再拿去回收，以免紙箱體積太大，讓資源回收車過載，必須回去放置回收物再來收運，增加收運時間。
若是收到郵局便利箱，可重複寄送利用，還能收到郵資減免，如果是65元的便利箱，重複使用可以折抵3元，80元便利箱可折抵7元，110元便利箱能折抵12元。另外，momo購物也有「綠活會員計劃」，如果採用門市自取、集中配送、到指定地點歸還循環袋等，就能得到綠活點數，點數可用來加購永續商品、支持永續公益活動、捐贈點數種樹等。
保麗龍要回收：別拆成小碎塊
保麗龍是「PS塑膠類」回收物，回收價值就取決於保麗龍乾淨程度，所以回收保麗龍要清除油垢、沙塵、膠帶等，用透明袋子裝起後，交給資源回收車。但保麗龍因為難以再利用，最好能減少使用。回收大百科指出，不建議把保麗龍拆解成小塊，因為容易產生塑膠微粒，造成環境污染；另外，保麗龍耐熱溫度只有攝氏70度左右，千萬不要拿來當隔熱墊。不過保麗龍被嚴重油漬污染、碎裂等，就沒有回收的價值了，可當成一般垃圾處理。
破壞袋不能回收：可當塑膠袋再利用
通常是不透光材質的破壞袋，製作時會加入染料和其他複合材質，因此沒辦法回收，使用後只能丟到一般垃圾，不過丟掉之前，可以拿來當一般的塑膠袋使用，像是裝垃圾，還能當成寵物裝排泄物的袋子，增加使用次數。
氣泡袋、泡泡紙、防撞包：一般垃圾、難再利用
紙箱裡的氣泡袋、泡泡紙、防撞袋雖然是塑膠材質，但是太過輕薄，難以再利用，所以屬於一般垃圾，記得丟棄前要先把袋子戳破、擠出空氣，減少垃圾體積。在Threads上也有民眾分享，把較大的防撞包剪開，壓出空氣後捲起來，就能當寵物撿便袋使用，也可以拿來裝一些小垃圾。
包裹內有時會有店家的出貨單，如果是紙質的，可把個人訊息隱蔽後放到一般紙類回收，若是貼在紙箱上的宅配單，或是貼紙材質的出貨單，則是一般垃圾。
資料來源：台南市環保局、郵局便利箱、綠活會員計劃、回收大百科、Threads
