休士頓火箭隊今日作客奧克拉荷馬城，憑藉著前鋒伊森（Tari Eason）砍下全場最高的26分，以及中鋒申京（Alperen Sengun）全能的大三元表現，最終以112：106擊敗主場的雷霆隊，成功終結了近期的小連敗。上半場雷霆隊展現了極強的韌性，儘管少了當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），仍一度取得領先優勢，半場結束時以52：46暫時領先火箭。然而易籃再戰，火箭隊在第三節展開反擊，單節打出一波34：22的攻勢反超比分。末節關鍵時刻，儘管雷霆隊華萊士（Cason Wallace）與以賽亞·喬（Isaiah Joe）頻頻開火試圖縮小差距，但火箭老大哥凱文·杜蘭特（Kevin Durant）展現當家球星價值，在比賽剩餘一分鐘時的一記穩健跳投穩定軍心。最終，火箭隊頂住了雷霆隊的末節反撲，以112：106在客場帶走勝利。此役火箭前場雙星表現極其亮眼，前鋒伊森展現驚人得分爆發力，全場狂飆賽季新高的26分並抓下8籃板；中鋒阿爾佩倫·申京則統治了進攻組織，繳出17分、12籃板、11助攻的「大三元」成績單。此外，小賈貝瑞·史密斯（Jabari Smith Jr.）穩健貢獻22分、10籃板，與攻下20分的老將凱文·杜蘭特聯手壓制對手。而雷霆方面，雖有華萊士與以賽亞·喬分別攻下23分以及21分，前鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）也拿下17分、14籃板的雙十表現，可惜在關鍵時刻仍難敵火箭的均衡火力。雷霆隊目前正處於嚴重的傷病潮，除了亞歷山大因腹部拉傷將缺席至明星賽後，主力前鋒傑倫·威廉斯（Jalen Williams）也掛傷號。值得注意的是，剛從費城 76 人隊交易而來的二年級後衛賈里德·麥凱恩（Jared McCain）今日迎來雷霆首秀，他在首節登場時獲得主場球迷熱烈歡迎，最終留下 5 分、2 籃板的成績。