日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯盟將贏得決定性的勝利。根據英國廣播公司（BBC）報導，高市早苗在僅於數個月前獲國會議員推選出任首相後，便決定解散國會舉行大選，以尋求民意授權。民調顯示，她所屬的自民黨與民粹派的日本維新會組成的聯盟，可能拿下眾議院465席中的多達300席。這對於去年失去國會兩院控制權的自民黨來說，將是一個重大的翻身。高市早苗透過提出減稅與補助措施，成功爭取部分選民支持，但批評者指出，這些政策恐對日本原本就疲弱的經濟造成沉重打擊。截至一週前，已有約460萬人完成提前投票，較2024年大選減少了2.5%，主因是北部和西部地區遭遇大雪侵襲。現年64歲的高市早苗以保守立場著稱，作為已故前首相安倍晉三的盟友，她主張強大國防與民族主義政策，並自詡為日本版的「鐵娘子」，公開表示欣賞英國前首相柴契爾夫人。儘管高市早苗在性別與家庭議題上持傳統觀點，她在18至30歲的年輕選民中極受歡迎。其政權支持率自去年10月上任以來，一直維持在70%以上。她在社群媒體上的影響力同樣驚人，在社群平台X（前稱推特）擁有260萬名追蹤者；由她擔綱的自民黨競選影片，在不到10天內的播放次數即突破1億次。高市早苗甚至意外成為時尚指標，日本甚至出現了所謂的「早苗熱」（sanakatsu）。她常背的黑色皮革托特包已全數售罄，她在首場記者會上使用的粉紅色原子筆也在網路上瘋傳。東京大學社會學家藤田結子分析，這種熱情源於日本政治長期由年長男性主導的背景：「首相現在是一位女性，擁有與大眾習慣不同的背景，這讓人感覺某些事情正在發生改變。」不過，也有人不認為她的高人氣能完全轉化為選票。上智大學政治學教授中野晃一表示：「這不是總統選舉而是議會選舉，自民黨的候選人大多仍是捲入過去醜聞的男性。」自2023年以來，自民黨一直深陷募資醜聞，導致四名內閣閣員辭職，並引發貪腐調查。這場選舉對高市早苗而言是一場豪賭，因為她的政黨如今面對更加團結的在野勢力。自民黨過去長期的聯合執政夥伴公明黨，已與立憲民主黨結盟，組成眾議院最大在野陣營。自民黨面臨的另一大挑戰，是如何說服選民相信其高支出政策不會進一步惡化日本脆弱的財政狀況。澳洲國立大學高級研究員武田雅彥指出，政府的政策包雖能提供家庭短期解套，但「未能解決生產力低下與實質薪資停滯的根本問題」。此外，高市早苗因對中國立場強硬而陷入外交困境。去年底她曾表示，若中國攻擊台灣，日本可能以自衛隊回應，這番言論激怒了日本最大的貿易夥伴中國，使兩國關係跌至十年來最低點。與對中關係冷淡形成對比的是，高市早苗積極尋求與美國總統川普建立更緊密的聯繫。上週五，川普罕見地表態支持高市早苗，這對於美國領導人來說是一個極不尋常的舉動。