我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠在去年選秀會上以狀元籤選中的「超新星」弗拉格（Cooper Flagg），進入職業賽場後便展現出統治級影響力。這位去年在杜克大學橫掃大學籃壇的天才球員，具備出色的得分、籃板、控球與傳球能力。看中其全能身手的總教練基德（Jason Kidd），在本季大膽要求身高6呎9吋的弗拉格分擔控球後衛重任，這場「控衛實驗」雖然開季一度面臨磨合挑戰，但如今已收穫豐碩果實。將一名具備前鋒身材的球員擺在控衛位置，在NBA歷史上雖有前例，但對於一名新秀而言無疑是極大挑戰。弗拉格在賽季初期確實經歷了轉型陣痛，必須適應節奏掌控與高難度的進攻組織。不過弗拉格很快用數據證明了自己的適應能力。本季至今，弗拉格場均繳出全隊領先的20.4分、6.6籃板、4.2助攻與1.2抄截。他不僅在爭奪新人王（ROY）的道路上遙遙領先，更逐漸展現出聯盟超級巨星的接班氣勢。在與獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）的對談中，弗拉格坦言，適應基德的調度確實花了不少時間。「基德教練想直接把我扔進火坑裡（磨練），而現在我正逐漸收割這些努力帶來的成果，」弗拉格在談話中笑著說道。這番話也引來諾威斯基的共鳴。這位名人堂傳奇球星表示，他非常欣賞弗拉格在場上展現出的多樣化優勢，並回想起自己當年的菜鳥時光。諾威斯基對著弗拉格說：「那時我腦子裡唯一想做的事情就是得分，但你卻能同時完成這麼多工作，我非常敬佩你所展現的一切。」隨著經驗不斷累積，弗拉格對於職業賽場的節奏已愈發得心應手。在交易截止日後，球隊陣容進行了「去AD化」的大清倉，顯見獨行俠管理層已確立了以弗拉格為唯一核心的建隊方針。這場從一號位開始的實驗，不僅開發了弗拉格的組織天賦，更讓達拉斯看到了重返爭冠行列的曙光。