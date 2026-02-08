我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國2月8日迎來關鍵性的國會大選，此次投票被視為泰國近年政局最動盪後的終極決選。在不到3年內更換3次政府、並經歷2025年底議會驟然解散後，今日的投票結果將直接決定泰國未來的發展方向。泰國選委會（EC）與皇家警察（RTP）已全面進駐各投開票所，確保這場改革派與保守派的對決能順利進行。這次選舉的主戰場在於以阿努廷為首的泰自豪黨（BJT），以及代表改革力量的人民黨（PP）。泰國選委會表示，全國各地投開票所均已準備就緒，特別是針對上週提前投票時出現的零星問題進行加強防範。警方也嚴正警告，投票期間嚴禁販售酒精飲料，並將針對任何違法行為採取法律行動。選務工作在全國各地如火如荼展開，包括觀光重鎮普吉、蘇梅，以及地形險峻的清邁與那空叻差席瑪。清邁選委會指出，全境設有2789個投開票所，部分位於深山與遙遠山區的地點，選務人員需動用四輪傳動車甚至搭船接駁，才能將票匭運達。即便物流挑戰艱鉅，清邁仍預計投票率可望達到83%。投票程序將於下午5點結束，屆時將立即在各開票所進行公開計票。選委會這次採取三階段數位申報系統，透過拍照記錄、數值登錄及最終核實，提升計票透明度。非正式的開票結果預計於晚間6點30分起陸續在公開儀表板顯示。選委會預估於60天內完成議員當選名單認證，憲法公投結果則將在30天內核定。此次大選不僅是各政黨席次的爭奪，更伴隨著攸關國體與法制改革的憲法公投。全球都在關注這場選舉能否讓泰國走出政治泥淖，實現穩定的民主鞏固。