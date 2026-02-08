本周末寒流襲台，街上民眾紛紛戴起圍巾、穿上羽絨衣，全台降溫有感，新北石門上午8時59分的8.0度是今（8）日最低溫，前中央氣象局局長鄭明典表示，冷高壓已經很接近出海階段，不過低溫尚未結束，今天傍晚日落之後，各地都要注意極端氣溫。
冷高壓接近出海 最低溫還沒到
鄭明典今早透過臉書分享「氣壓變化圖」說明，台北今天上午7點氣壓值來到1030百帕，「這個氣壓值算高了，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等『傍晚日落之後』才出現。」
中央氣象署則提醒，寒流影響，西半部、宜蘭今天低溫8至11度，花蓮及台東12至15度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，降雨方面，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。
氣象署提及，寒流最低溫時段會落在今天深夜至明天清晨，北部、宜蘭5至10度，中部、台南、花蓮7至10度，高屏、台東10至12度。若溫度與水氣條件配合，今天南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。
12縣市低溫特報
氣象署提醒，今日至明日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天台中以南、宜蘭、花蓮、金門、連江局部地區有「持續10度左右或以下氣溫」發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：08日晨至08日晚上
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典今早透過臉書分享「氣壓變化圖」說明，台北今天上午7點氣壓值來到1030百帕，「這個氣壓值算高了，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等『傍晚日落之後』才出現。」
氣象署提及，寒流最低溫時段會落在今天深夜至明天清晨，北部、宜蘭5至10度，中部、台南、花蓮7至10度，高屏、台東10至12度。若溫度與水氣條件配合，今天南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。
氣象署提醒，今日至明日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天台中以南、宜蘭、花蓮、金門、連江局部地區有「持續10度左右或以下氣溫」發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：08日晨至08日晚上
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、花蓮縣
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署