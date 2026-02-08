我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《百味人生》主演團隊舉辦見面會，吸引超過3000名劇迷。（圖／翻攝自三立台劇臉書）

套招失誤遭踢眼角 血流如注送醫

▲謝承均（前排右）坦言自己過去曾經差點失明。（圖／翻攝自三立台劇臉書）

安全第一 陳珮騏自曝保險買好買滿

八點檔《百味人生》日前在農曆年前特別選在台北迪化街舉辦大型粉絲見面會，吸引超過3000名劇迷到場支持，場面熱鬧，活動期間正值演藝圈傳出替身演員拍戲墜樓的工安意外，引發外界對拍攝安全的高度關注。男星謝承均也在活動中罕見談起自己過往的驚險經歷，透露早年拍戲時曾因動作戲失誤，差點造成永久性視力傷害，至了解如今仍心有餘悸，直言：「演員不是特技人員！」謝承均回憶，當年拍攝經典長壽劇《意難忘》時，片場環境與安全制度遠不如現在完善，許多動作場面多半仰賴演員與武行自行溝通套招，一次拍攝衝突戲碼時，因雙方配合出現落差，對方一腳直接踢中他的眼角，當場血流不止，緊急送醫縫合4針，他坦言那一瞬間距離眼球極近，若再偏差一點後果恐怕不堪設想，甚至可能影響一輩子的視力。這次受傷經驗成為謝承均演藝生涯的重要轉捩點，他表示年輕時容易為了畫面效果或不想拖累進度而承擔風險，但吃過苦頭後，才真正明白「演員不是特技演員」，保護自己是基本責任，他強調動作戲可以配合，但前提是安全評估與防護措施要到位，若感覺風險過高，也會主動向劇組反映，不再一味硬撐。同場出席活動的陳珮騏也補充，自己與許多資深演員都有類似共識，拍戲可以投入，但不能用健康交換。她笑說，年輕時就已替自己投保多項保險，甚至包含外界少見的「毀容險」，並非悲觀，而是對職業風險的務實認知，她直言：「只要站在鏡頭前，我們的臉就是吃飯工具，任何意外都可能影響整個人生。」談及近年拍攝環境的改變，謝承均也肯定現在劇組對安全的重視程度已大幅提升，不僅有更完整的事前排練與鏡位設計，危險動作也多半交由專業替身完成，他認為演員不該再被期待「拚命演出」，而是要在專業分工下完成作品。《百味人生》此次見面會除他之外，江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文等人也同台亮相，戲中多組人氣 CP 合體，為活動畫下溫馨熱鬧的句點。