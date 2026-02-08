我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國2月8日迎來關鍵性的國會大選，雖然這場選舉被外界視為轉捩點，但能否成功終結泰國長期以來「政變、司法介入、政府垮台」的死循環，目前仍充滿不確定性。即便如未來前進黨及其繼任者前進黨等改革派政黨，在近年大選中屢次獲得過半民意支持，但在非民選機構的制度性阻撓下，最終遭到憲法法庭解散，顯現出泰國政局始終難逃受到非選票力量左右的困境。根據近期泰國政壇動向分析，選舉僅是第一步，真正的變數往往發生在選後。泰國憲法法院與各類獨立機構等保守派勢力，在計票結束後仍擁有左右局勢的實權，這極大限制了民選官員的施政空間。頻繁的內閣更迭已導致泰國經濟表現低迷與政策空轉，例如與鄰國馬來西亞合作的跨國鐵路計畫，便因政府多次換血而陷入停擺。儘管本次大選投票率預計再創新高，反映出選民對體制改革的渴望，但結構性的阻礙依然根深蒂固。特別是保守派與王室勢力的持續影響，暗示了即便投票結束，政治動盪的陰霾可能仍會揮之不去。目前的選戰呈現出年輕族群高度參與、曼谷都會區選民動態難測，以及選後組閣挑戰重重等特點。許多政治分析師指出，除非泰國能處理核心的制度性枷鎖，否則無論改革派或民粹政黨贏得多少票，其執政權力最終仍可能被選票箱以外的力量所限縮。