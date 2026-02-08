我是廣告 請繼續往下閱讀

改編自真實政治懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因為取得當事人林義雄的同意，引發爭議！演員李千娜因受訪時說「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」，失言風波遭到炎上，李千娜隨後致歉，宣布將全數片酬捐贈予由林義雄、方素敏夫婦創立的「慈林基金會」。該基金會成立於1991年，長期致力於拓展國民心靈視野，象徵著從歷史灰燼中重生的力量。1979年美麗島事件爆發，時任省議員的林義雄遭政府逮捕入獄。隔年2月28日，林家發生驚動國際的慘案：兇手潛入宅邸，殘忍殺害林母林游阿妹女士及七歲雙胞胎幼女，長女重傷經急救後倖存。這起案件被視為二戰後台灣「第二次二二八」的政治謀殺案，社會陷入恐懼與陰影。林義雄於1984年獲釋，隔年安葬至親；此後，每逢2月28日，各界關心人士皆會齊聚墓園，共同緬懷受難者並追思這段慘痛的民主教訓。慈林基金會秉持「人心的善惡決定社會祥和」的信念，透過文化與教育不斷提升國民心靈。基金會在1994年興建「慈林文教中心」，成立「慈林學苑」，提供多元化的進修機會，包括慈林青年營、政治家研修班、各類文化營及合唱團等，期能建立終身學習的社會。基金會也肩負紀錄歷史的重責，設立「台灣社會運動史料中心」與「台灣民主運動館」，收藏珍貴史料以呈現民主發展軌跡。將林家故居整建為「慈林紀念館」，紀念血案受難者林游阿妹與兩位小妹妹；館內秉持「原址原貌」保存，結合三合一歷史空間與輓聯遺物。該建築於2002年被列為宜蘭縣歷史建築。