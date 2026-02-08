威力彩頭獎連續槓龜29期，頭獎獎金狂飆11.5億天價數字，將於明（9）晚間20時30分透過直播開獎，不少彩迷們早已。根據命理專家小孟老師表示，4生肖「蛇、狗、羊、豬」以及4星座「射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座」偏財運超旺、迎來意外之財，建議可以挑選吉時、財神方位下注，可以進一步提升好運與金錢能量，或許有機會中大獎。
威力彩飆11.5億超旺！「4生肖、4星座」財運暴衝
🟡生肖TOP 4：屬蛇
屬蛇建議在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。
🟡生肖TOP 3：屬狗
屬狗的偏財運極旺盛，另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。
🟡生肖TOP 2：屬羊
屬羊的人偏財運極旺盛。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。
🟡生肖TOP 1：屬豬
屬豬的人偏財運極旺盛。可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。
🟡2月9日旺運星座
射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座
威力彩飆11.5億明晚開獎！最佳下注時間、方位一次看
🟡2月9日好運時段
◼︎ 中午11:00-15:00
◼︎ 下午17:00-19:00
🟡2月9日財神方位
東北方
威力彩玩法懶人包！一注多少錢、怎麼選號、包牌法一次看
威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。
如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，不容易中獎。
資料來源：台灣彩券官網、小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
