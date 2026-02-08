爭鮮餐飲2026好運盲盒大受歡迎，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS開賣才4天就沒了！一款「造型筊杯吊飾」在Threads爆紅，吸引大批粉絲排隊搶爆；官方急公告：「各門市已陸續售完」，提醒刮中全台25份馬年金箔的幸運兒記得兌換。比上一檔鮪魚菜瓜布、鮭魚濕紙巾搞笑禮物更搶手。壽司郎表示，APP點數優惠雙倍送，萌抱壽司99元起加價購。
爭鮮盲盒又爆紅！好運盲盒抽「筊杯吊飾」4天搶爆秒殺
爭鮮迴轉壽司推出盲盒爆紅，繼去年聖誕盲盒開抽鮪魚生魚片造型菜瓜布、鮭魚濕紙巾等搞笑禮物，掀起話題。2026年新春過年前，再度以好運盲盒圈粉無數！
最新爭鮮盲盒，除了壽司、甜點、實用小物「好運籤詩造型手機支架」，一款「造型筊杯吊飾」最受大家歡迎，開箱影片在Threads爆紅，吸引更多粉絲上門搶爆。
爭鮮急公告：盲盒各門市已陸續售完！粉絲傻眼還沒吃就賣完
2月5日才開賣的爭先好運盲盒，才開賣4天就沒了！讓官方急得在FB粉絲團公告：「感謝大家熱情支持，好運盲盒人氣爆棚，各門市已陸續售完」，還提醒刮中全台25份馬年金箔的幸運兒記得兌換。
根據了解，爭鮮好運盲盒搶在過年前，給消費者用餐加點驚喜，原本便是「數量有限，售完為止」的期間限定商品；比起之前爆紅的聖誕盲盒大約一周完售，2026好運盲盒更受歡迎，馬上吸引消費者約4天就陸續搶空。
難怪有撲空的粉絲忍不住留言：「哭哭 結束了」、「原本明天要去吃，不用去了」、「啊啊啊，活動太快了」、「還沒去吃就賣完」、「也太沒誠意了吧」。
爭鮮表示，目前還有好運系列壽司開吃「大橘大利」、「一帆風順鮭蝦配」、「鮑你高升和牛燒」、「甜甜戀愛草莓鮭」、「金運滿滿海膽」30元起至100元新品，等大家來嚐鮮。
壽司郎：APP點數雙倍優惠！萌抱壽司加價購99元起
另外，台灣壽司郎表示，即日起至2月9日（一），快閃推出APP點數優惠活動，單筆消費滿350元以上，並使用壽司郎APP集點享「點數直接雙倍送」；限定人氣商品也有兌換優惠，萌抱壽司餐具組、肩背小包、滑鼠墊、45公分娃娃，使用點數兌換加價購99元起。
資料來源：爭鮮餐飲、Threads、搞笑禮物、壽司郎
