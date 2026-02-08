過年前荷包守不住，繼KFC肯德基表示，蛋撻改版「超極酥」一顆變貴2元、一盒漲價10元。漢堡王表示，2月10日起調漲價格，A薯條套餐、B雞塊套餐都「變貴10元」，「四層牛無麵包堡」最貴組合飆出364元高價格，同時停賣人氣餐點勁濃起司薯的C套餐搭配選擇。漢堡王透露，漲價主因為近年原料、人事成本不斷上漲帶來壓力，但在單點漢堡、點心、飲料類商品，則價格維持不變；並於今年持續展店，預計在桃園以北區域開出10家新門市。
漢堡王：2/10漲價！套餐「變貴10元」 最貴組合飆364元
漢堡王宣布2月10日起調漲價格，針對A薯條套餐、B雞塊套餐，共2款套餐組合都「變貴10元」。以最平價的「華鱈魚堡」預估，搭配A套餐價格將從119元→129元、「經典脆雞堡」搭配A套餐也從119元→129元；而最高組合則落在「四層牛無麵包堡」，搭配B套餐組合價格從354元→364元。
漢堡王：漲價主因曝光！人氣勁濃起司薯套餐停賣
漢堡王透露，漲價主因為近年原料、人事成本不斷上漲帶來壓力，漢堡王同時宣布，將停賣人氣餐點「勁濃起司薯」所提供的C套餐搭配選擇。但在單點漢堡、點心、飲料類商品，則價格維持不變。
漢堡王強調，持續致力維持產品品質與顧客體驗，並表示於今年持續展店，預計在桃園以北區域開出10家新門市。
漢堡王2026漲價重點！2/10起調整價格餐點一次看
漢堡王套餐漲價與停賣
◾️A套餐「薯條＋飲料」：45元→55元「變貴10元」
◾️B套餐「4塊雞塊＋飲料」：55元→65元「變貴10元」
◾️C套餐「勁濃起司薯＋飲料」停賣不再提供
漢堡王套餐漲價新價格試算
◾️華鱈魚堡／經典脆雞堡＋A套餐：74＋45=119元→74＋55=129元「變貴10元」
◾️四層牛無麵包堡＋B套餐：299＋55＝354元→299＋65＝364元「變貴10元」
漢堡王未調整漲價格餐點
◾️單點漢堡／點心／飲料類價格「維持不變」
肯德基：蛋撻改版一顆變貴2元！一盒漲價10元
KFC肯德基表示，蛋撻「1月20日開賣『更改配方』全新蛋撻」，號稱「超極酥」層次分明更酥脆口感，實際單顆調漲49元、一顆變貴2元，6入禮盒單盒則調升至257元、漲價10元。雖然1月20日開賣祭出單顆買一送一、禮盒199元限時優惠，眾人仍不買單。
資料來源：肯德基、漢堡王
