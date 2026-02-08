我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，由卞慶華（右）與林昀希（左）主演。（圖／原來娛樂 提供）

創下2.6億元票房的電影《等一個人咖啡》導演江金霖，此次執導豎屏劇《前任，請就位》，集結林昀希、卞慶華、吳岳擎與人氣女神琳妲。琳妲此次飾演職場第三者，介入卞慶華與林昀希之間。琳妲近年不只是在啦啦隊的應援舞台上，透過不同形式的演出，讓她感覺到充滿挑戰。《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，講述林子軒（卞慶華 飾）與紀薇安（林昀希 飾）兩位情傷男女在收到前任喜帖後於酒吧邂逅，從慰藉走入戀情，卻逐漸暴露出「被需要」與「被依賴」的情感落差。當職場第三者陳可（琳妲 飾）柔弱登場、頻繁介入，林子軒選擇逃避與沉默，最終錯失真愛。本劇以浪漫視角描繪一段看似療癒、實則撕裂的關係，也映照現代人面對依附焦慮與情感邊界的掙扎。角色設定亦為劇情注入張力。林子軒是優柔寡斷的「濫好人」，透過被依賴建立自我價值；紀薇安冷靜果斷，重視信任與界線，一旦受傷便決絕離開。陳可外柔內剛、心機深沉，由琳妲詮釋挑戰正宮地位的第三者。張宇（吳岳擎 飾）則作為清醒觀察者，見證整段愛情的興衰過程。近年積極參與戲劇演出的人氣女神琳妲表示，這次加入《前任，請就位》，能透過不同形式的演出，讓粉絲看見啦啦隊女孩在應援舞台之外的不同樣貌，讓她感到相當開心，也覺得整個拍攝過程新鮮又充滿挑戰。