▲《世紀血案》引發輿論風暴，楊小黎（左）深夜說明合約真相。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

演員基於信任接戲 殺青後出現異狀

▲楊小黎坦言所有演員都是相信電影方有取得同意才會揭接演。（圖／翻攝自楊小黎臉書）

製作方說法不同 郭木盛回應引發羅生門

電影《世紀血案》授權風波持續擴大，製作團隊與演員之間的說法逐漸出現落差，女星楊小黎繼昨（7）日前發表千字聲明向社會致歉後，今日凌晨再度親自回應網友提問，針對外界質疑「為何殺青後才確認是否取得授權」一事，首度公開合約內容關鍵細節，強調演員是在「被明確告知已完成授權程序」的前提下接演，並非事後才關心相關問題。楊小黎表示，自己是在清晨回覆網友留言時，才選擇進一步說明內情，她指出演員簽署的正式合約中，已明確載明「製作方已取得合法拍攝授權」，而這本就是前期製作單位必須完成的專業流程。基於對產業分工與制度的信任，演員不可能逐一向當事人或家屬查證授權細節，因此在拍攝期間從未對此產生懷疑，她坦言正是因為合約條文與實際狀況產生巨大落差，才讓她在殺青記者會後感到震驚。楊小黎進一步透露，真正讓她起疑的是殺青後陸續浮現的「不尋常狀況」，包含外界提問、劇組內部說法反覆，以及部分資訊無法對外說明等細節，讓她開始主動向製作方確認授權進度，最終才得知電影並未取得 林義雄 本人或家屬同意，她直言這個答案與合約內容完全相反，也成為她選擇公開致歉、面對社會質疑的重要原因。然而，製作方的說法卻與楊小黎的陳述並不一致。製作人 郭木盛 先前受訪時表示，合約中並未明確載明已取得林義雄授權，並坦承此為公司疏忽，他解釋過去曾閱讀林義雄公開文字，認為當事人不願再被相關事件打擾，因此未在拍攝前主動接觸家屬，而是計畫待電影完成後再行拜訪補救，此說法曝光後也讓外界質疑製作流程是否存在嚴重瑕疵。隨著事件延燒，多名參演演員陸續發表道歉聲明，包括楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河等人，皆強調自己並非在知情狀況下參與拍攝。此事件也引發產業內更深層討論，當演員在合約保障下仍可能承擔輿論與道德風險，是否代表製作端的信任機制已出現漏洞，《世紀血案》尚未上映卻已成為台灣影視圈關於歷史題材、授權倫理與製作責任的重要案例。