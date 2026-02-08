我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士籃球營運總裁阿特曼（Koby Altman）與總教練阿特金森（Kenny Atkinson）日前發動震撼交易，送走賈蘭德換回準名人堂球星哈登（James Harden），這項決定無疑向全聯盟宣告騎士的奪冠窗口正式開啟。今年將滿37歲的哈登，今日將在客場迎戰沙加緬度國王，這不僅是他披上騎士戰袍的首秀，更將與過去三度同隊的老戰友羅素衛斯布魯克（Russell Westbrook）正面交鋒，面對哈登這類具備強大「場上重力」且能隨心所欲操控對方防守的球星，騎士球迷在今日的首秀中，可重點觀察以下三大戰術變化。雖然哈登具備在不出手的情況下統治比賽的能力，但外界最關注的仍是他與唐諾文米契爾（Donovan Mitchell）如何分配球權。米契爾與哈登皆是擅長製造對手犯規的高手，但要獲得哨音，前提是必須掌握球權。這兩位超級球星是否會有人選擇退居二線，還是兩人單場合計將出手超過 45次？這將考驗阿特金森的執教功力。在贏球的大前提下，騎士能否在哈登在場時找出最有效的贏球方程式，將是此役的重要觀戰指標。哈登的到來預計將大幅提升中鋒賈萊特艾倫（Jarrett Allen）的進攻上限。哈登是聯盟現役最頂尖的傳球大師之一，尤其擅長與具備進攻威脅的長人配合。艾倫本季場均僅有13.9分、8.1籃板，且在另一核心莫布里缺陣期間，獲得的出手權依然有限。回顧哈登生涯，無論是與霍華德（Dwight Howard）、恩比德（Joel Embiid）或是祖巴茨（Ivica Zubac）合作，他都能讓搭檔的禁區破壞力倍增。哈登神出鬼沒的撤步跳投與傳球視野，將迫使對手防線外擴，進而為艾倫製造大量「吃餅」與走位得分的機會，有望讓艾倫重返場均 16分、10籃板以上的全明星水準。哈登真正的價值或許會在他帶領板凳陣容時展現。作為前最佳第六人，哈登具備強大的球場意識，能讓身邊的隊友變得更好。球迷可以期待射手山姆美林（Sam Merrill）在與哈登搭檔時獲得更多空檔三分機會；傑隆泰森（Jaylon Tyson）在底角的威脅也將增加。此外，若延伸五號湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）能持續穩定的表現，哈登精妙的助攻預計將極大化布萊恩的場上效率。哈登能否帶動這群板凳小將，將決定騎士在主力休息時是否能維持競爭力。