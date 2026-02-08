我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鳳山區保泰路今（8）日凌晨發生一起嚴重民宅火警！火舌從2樓竄出，民眾發現路上滿是火燒味，消防出動24車48人馳援，見火勢蔓延至3樓，佈水線搶救，屋主聞訊趕回，急喊「屋內還有人」，火勢熄滅，消防員在2樓發現1具男性焦屍，另有一隻貓咪不幸罹難。至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步釐清。消防局指出，今天凌晨零時許接獲位於鳳山區保泰路某處舊透天厝民宅發生火警，有火煙竄出，陸續增派共24車48人前往灌救，附近住戶發現火警現場派了很多消防車，有民眾指路上都是煙和火燒味。消防員抵達現場，見火舌從2樓竄出，火勢燃燒猛烈，蔓延至3樓，隨即佈水線射水灌救，屋主從外趕回，急喊「屋內還有人」，只能眼見火勢延燒，焦急在屋外守候。據了解，顏姓屋主4代同堂，透天厝住有7人，火警發生時，有2人外出不在家，屋主等4人分住1、2樓，自行下樓逃出，35歲顏姓孫子獨自住在鐵皮加蓋3樓，火警發生時，因逃生不及，消防人員於火勢撲滅後，在3樓房間地上發現他不幸燒成焦屍，已經明顯死亡，家屬聞訊當場崩潰。起火點在2樓房間，顏家領有住警器卻未安裝，消防局後續將要求安裝，起火原因目前調查中。