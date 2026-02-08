寒流最冷時段準備來臨，中央氣象署今（8）日上午發布的最新「低溫特報」，遍佈除了澎湖之外的21縣市，預報員林定宜表示，今天深夜至周一清晨（2月9日），預估最低溫在北部、宜蘭5至10度，中部、台南、花蓮7至10度，高屏、台東10至12度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：08日上午至09日晚上
🟠橙色燈號1（平地低溫6度以下）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
🟠橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、連江縣
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
林定宜說明，寒流影響，西半部、宜蘭今天低溫8至11度，花蓮及台東12至15度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，降雨方面，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：08日上午至09日晚上
🟠橙色燈號1（平地低溫6度以下）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
🟠橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、連江縣
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署