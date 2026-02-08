我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市永和區中山路一段昨（7）日晚7時許上演警匪追逐戰！警方在路上攔截到一台贓車，並開了3槍，後續警方還在車上搜到安非他命。據現場調查，開車的駕駛是一名52歲朱姓嫌犯，有竊盜、毒品前科，在偷竊一台舊的白色轎車後，載著2名友人上街，且其中一人是竊盜通緝犯。稍早警方也公布現場影像，員警為了阻止拒捕犯嫌逃逸，在車陣中朝車輪連開4槍，員警甚至強勢破窗硬是將乘客從副駕駛座的劉姓通緝犯拖下車，場面相當驚險。警方表示，昨晚在巡邏時收到其他單位的通報，協助攔查一台白色的贓車，沒想到白車竟拒檢並加速逃逸，警方隨即掏槍狂開3發；接著，又在中山路一段58號前再度攔停，並在開1槍；最後，白車在迴轉時，撞上路邊一台等待通過路口的黑色轎車後停下。後續追捕的警車趕抵，1名員警立刻跳下車朝著左前輪再補一槍，後座的丁男眼見無處可逃，連忙下車高舉雙手投降。然而，坐在副駕駛座的男子卻十分不配合，遲遲不願下車，直到員警當場破窗將人拖下車壓制逮捕，讓他在大馬路上「連滾帶爬」。員警在車內查獲安非他命毒品，後續也依違反《毒品危害防制條例》、竊盜、妨害公務等罪嫌偵辦。