▲瑪麗亞凱莉冬季奧運開幕免費開唱，遭質疑對嘴。（圖／翻攝自Mariah Carey IG@mariahcarey）

冬奧零酬勞獻唱 致敬經典也唱自我

主辦單位未正面證實 強調屬國際慣例

2026年米蘭冬季奧運開幕典禮盛大登場，主辦單位邀請多位國際級音樂人共襄盛舉，其中最受矚目的莫過於流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）與義大利國寶級男高音安德烈・波伽利（Andrea Bocelli）的跨界演出，然而不少眼尖的觀眾發現瑪麗亞凱莉疑似對嘴，對此冬奧委員會表示：「符合國際慣例！」此次開幕典禮歷時超過3個半小時，音樂與視覺效果交織，瑪麗亞凱莉的登場更被視為當晚情緒最高點之一，卻也在播出後引發意想不到的爭議。現年56歲的瑪麗亞凱莉站上米蘭聖西羅球場舞台，為全球觀眾帶來兩首作品，且全程未收取任何演出酬勞，她先以義大利文演唱經典名曲〈Nel blu, dipinto di blu〉，向地主國致意，隨後再以代表作〈Nothing Is Impossible〉展現個人風格，主辦單位事前即大力宣傳其演出，將其定位為開幕典禮的重點橋段，也讓外界對這場表演抱持高度期待。然而，典禮播出後社群平台迅速出現不同聲音，有觀眾指出，在露天大型場地、氣候與收音條件複雜的情況下，瑪麗亞凱莉的聲音表現卻幾乎毫無瑕疵，與現場環境「過於完美地不真實」，因此質疑她可能使用事前錄製的音軌進行對嘴演唱，相關討論迅速延燒，也讓「是否真唱」成為典禮後的熱門關鍵字。針對外界質疑，國際奧會與賽會組織委員會於隔日回應媒體提問，主辦單位高層官員瑪麗亞・勞拉・拉斯孔表示，開幕典禮「全程皆有錄音與技術配置」，並強調這是國際大型典禮的通行作法，卻未正面說明是否為即時真唱，她僅表示整體舞台呈現非常成功，主辦方對瑪麗亞凱莉的參與感到「高度滿意與榮幸」。拉斯孔同時證實，演出現場確實使用提詞機，主要用於協助非母語演唱的藝人順利完成表演，屬於舞台技術支援的一環，國際奧會傳播總監馬克・亞當斯也補充指出，能在如此重要的國際場合以非母語演唱，本身就值得肯定，並未進一步評論對嘴疑雲，官方態度低調也讓外界解讀空間持續存在。