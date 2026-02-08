我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍白人選未定、綠營搶先衝刺！游明諺清晨陪蘇巧慧掃淡水市場。（圖／游明諺臉書）

投入新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里）議員選舉的游明諺昨（7）日一早，陪同民進黨新北市長候選人蘇巧慧前往淡水清水街市場掃街拜票。寒流來襲天氣雖冷，市場買氣不減，沿途不少攤商、民眾主動上前握手寒暄，蘇巧慧更頻頻被包圍合影，加油打氣聲此起彼落。游明諺指出，市場是最貼近民意的地方，再冷也要走進來跟鄉親面對面，而沿途感受到的熱情與期待，正是團隊持續衝刺的動力，這股支持並非一兩次行程就能換來，而是靠長期互動一點一滴累積的信任。隨著年節將近，他表示接下來仍會馬不停蹄走遍新北各地市場與社區，把握每一次與民眾交流的機會。2026新北市長選戰，民進黨早早提名立委蘇巧慧，反觀國民黨仍在台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然之間未定，民眾黨主席黃國昌雖已表態參選，但藍白整合懸而未決。在對手陣營仍在盤算之際，綠營已搶先開跑、積極深入基層搶票。​​