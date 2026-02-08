我是廣告 請繼續往下閱讀

知名流浪動物送行公司「毛孩的彩虹天堂」推出「毛孩的最後一哩路」專案，曾感動無數大眾，在2年內募資獲得1025萬元，然而，35歲負責人林意盛因涉嫌將逾半數善款轉入私囊，3日被北檢依公益侵占罪起訴，6日晚間傳出，戶籍在新北的林意盛，於在台中南區租屋處內死亡。根據台北地檢署調查，「毛孩的彩虹天堂」自2018年起在募資平台發起「毛孩的最後一哩路」專案，聲稱要為街頭不幸罹難的流浪動物火化喪葬。因訴求感人，截至2021年9月為止，扣除平台服務費用後，毛孩公司累積收到善款1025萬505元，有喜愛動物的民眾關心善款使用情形，毛孩公司因此公開合作案例，其中包括位於嘉義的知名寵物生命禮儀公司「慈成新天地」。慈成得知後立刻發文澄清，否認曾與任何臉書或網路集資平台有任何合作關係與配合，慈成並強調自己致力於幫助浪浪、不論是在世浪浪的物資捐贈、往生浪浪的結緣處理、園區都是不遺餘力的推動、絕無需假手他人。民眾發現慈成切割毛孩的聲明後，立刻向調查局提出檢舉，，檢調追查金流發現，林意盛竟將大眾的愛心當成個人提款機。他每個月將善款轉入私人帳戶，支應個人奢靡生活，包括：日本旅遊、搭乘高鐵、頻繁叫Uber、百貨公司購物、超商消費甚至健身房會費，侵占金額高達531萬7889元。林男雖聲稱「陪伴萬名浪浪」，背後卻是將民眾對生命的不捨，轉化為個人的消費清單。據司法調查，林的個人開銷紀錄涵蓋多筆與專案無關支出，成為檢方主張其犯罪行為的主要證據。儘管林已否認不法，法院仍須依事證進一步審理其法律責任。北檢於本月3日正式以公益侵占罪起訴林意盛，不料6日下午4時許，房東因多日聯繫不上林男報警。警消破門進入其位於台中南區建國南路的租屋處，發現林男已陳屍於廁所內。目前，台北市法醫研究所與警政單位正進行死因鑑定與後續司法調查，檢調表示將持續釐清相關事實。