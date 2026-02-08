我是廣告 請繼續往下閱讀

以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，對此立委郭國文表示，社會總有一些道德底線，底線就是這部電影一日都不能上映，警總當初包庇自己人、隱匿證據，還藉此大量清查黨外人士，都已經是國家公開的調查資料，如今由當時警總發言人後代來拍攝詮釋這場慘案，甚至意圖將兇手指向史明，真的是在挑戰大家道德的底線，如今台灣已獲得自由民主制度，「請大家一同抵制這部羞辱歷史的電影」。郭國文說，社會總有一些道德底線，而這個底線就是《世紀血案》這部電影一日都不能上映，批評這部電影從頭到尾就是拿來污辱台灣歷史、污辱民主前輩林義雄、污辱所有在白色恐怖時期拿自己生命為追求自由的民主鬥士。郭國文表示，促轉會先前已公布，針對林宅血案的調查報告，甚至監察院也糾正也提出糾正案，以當年警總為主的等情治單位組成「307會報」，不當介入司法，甚至還放話媒體，要把罪嫌推給黨外人士，其中一位曾被放話者，就是有充分不在場證據的前院長游錫堃。郭國文指出，警總當初包庇自己人，隱匿證據、還藉此大量清查黨外人士，都已經是國家公開的調查資料。涉案如此深的警總，那由當時警總發言人後代來拍攝電影，自行詮釋這場慘案，甚至意圖將兇手指向史明，真的是在挑戰大家道德的底線。最後郭國文說，林家血案是台灣民主運動的慘痛事件，凸顯威權政府下，可以做出多麼的泯滅人性的事。如今台灣已獲得自由民主制度，「想請大家一同抵制這部羞辱歷史的電影」。