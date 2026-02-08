根據台北市地政局公布的各類住宅價格指數，台北市老公寓居然是大樓的6折，但是在房價修正期卻跌得最慘，對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，老公寓便宜治百病，「但跌起來要人命」，雖然大樓公設比高、實際居住坪數小，房價還比老公寓高出不少，但最受購屋族歡迎、價格最穩定的還是大樓，而不是老公寓，主要就是大樓生活起來更舒適。
老公寓缺點多 便宜救不了買氣
何世昌指出，根據台北市地政局公布，2025年9月台北市各類住宅價格指數，全市整體比8月小漲約0.65％，又以大樓月漲1.2％最多。不過全市近一年房價跌了2.51％，其中老公寓近一年重摔7.05％、最慘烈。
何世昌表示，老公寓每坪成交均價僅有48.1萬元，比起大樓每坪81.68萬元，便宜了33.58萬元，老公寓的價格可以說是大樓房價打6折，但是還是沒辦法吸引到購屋族的目光。何世昌認為，老公寓雖然房價便宜、實際坪數大，但生活起來，還是比不上大樓方便。
嫌貨才是買貨人 大樓生活更便利
雖然許多人會嫌棄大樓虛坪高、房價也高，但「嫌貨才是買貨人」，最受歡迎、價格最穩的還是大樓，而不是公寓，何世昌指出，主要原因有年輕人平時上班不能收包裹，住大樓就有管理室代收；銀髮族出入爬樓梯太吃力，住大樓搭電梯更方便；重視安全性的住戶，住大樓有保全看管比較放心。
不過老公寓不是沒有翻身機會，何世昌表示，老公寓最大的希望就是「重建」，老公寓只要一輩子押中到一次重建，「一口就吃成胖子」，不過何世昌也提醒，「殘酷的是，很多人等了一輩子，都等不到那一次」。
好地點人人搶 大家庭只能妥協老公寓
貼文一出，有網友表示，台北附近的公寓還是漲，沒有看到跌幅，何世昌則解答，因為房價統計是看整體，不同區段各有漲跌，如果房子位在好地點，還是人人搶。也有其他網友指出，公寓仍有市場，「兩個小孩需要三房兩廳兩衛，但這配置台北市大樓買不起，只能選公寓了」、「有錢當然買大樓，就是沒錢才買老公寓」。
另外，有不少網友認同，大樓的確比公寓方便，「不要說公寓了，住慣了市區的大樓，回家鄉別墅度假幾天也是覺得爬樓梯好累，廚房離客廳好遠，還要等垃圾車好煩，哈」、「這幾年有能力買進台北市的人，多數不願意住公寓」、「公寓接手無力，都更遙遙無期，年紀大了爬不動，年紀大了賣不動」、「不要買公寓，年紀大了會後悔」。
資料來源：台北市地政局、馨傳不動產智庫執行長何世昌
