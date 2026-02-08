我是廣告 請繼續往下閱讀

檢警調偵辦「連一鮑魚」前老闆鍾文智棄保潛逃案，查出南港分局南港派出所副所黃梓翔，涉嫌偷查欠鍾文智債務者的個資，台北地檢署指揮台北市調查處、警政署政風室發動搜索，昨向法院聲羈禁見黃梓翔；台北地院法官開庭後，認定有勾串之虞，裁准黃梓翔羈押禁見，將在看守所過年。可抗告。警政署政風室及台北市警察局自檢自清後報請北檢指揮偵辦，北檢5日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警局政風室、督察室及南港分局，兵分兩路搜索黃員住處及辦公室，提訊在押的葉仲清查證，同時以被告身分通知黃梓翔、另以證人身分傳喚李新民。檢察官漏夜複訊後，認為黃梓翔涉犯《個人資料保護法》等罪，且勾串之虞，6日凌晨向法院聲請羈押禁見。李新民訊後請回，葉仲清還押台北看守所。專案小組調查發現，2018年鍾文智透過友人幫他買康友-KY（6452，已下市）股票，沒想到友人拿了錢後竟落跑，避不見面，鍾文智請助理葉仲清，找時任南港所的警員黃梓翔幫忙，偷查對方親友的個資以便討債。檢察官陳雅詩指揮警調搜索南港派出所，以被告身分通知黃梓翔，漏夜複訊後，認為黃梓翔涉違反個人資料保護法等罪，向北院聲請羈押禁見，北院7日裁准。