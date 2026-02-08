我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜今二度道歉，並宣布退出高雄櫻花季演出。（圖／李千娜IG）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，然而製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制，主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連道歉，仍止不住風波。稍早李千娜在IG上宣布退出高雄櫻花季演出，黑底白字寫著「對不起」。李千娜原本將出席「2026高雄櫻花季」，然而近來因失言風波遭到抵制，她稍早在IG上二度道歉，PO出黑底圖宣布退出高雄櫻花季演出，「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿」。李千娜演出電影《世紀血案》，日前出席記者會時，她表示：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖。」言論讓網友痛批吃人血饅頭，紛紛表示拒看。李千娜先前已錄製除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，如今陷入風波，中華文化總會昨日也回應：「節目將進行適當調整。」李千娜遭罵數日，昨日正式發表聲明道歉，坦言已就電影製作程序與內容爭議，有主動與製作公司多次溝通，希望事情能有負責任的處理方式，卻僅獲得草率回應，她也在文中說明，自己在片中飾演的是「虛構角色」，並非真實歷史人物，但忽略了作品背後所承載的歷史重量與社會傷痛，未能做好查證與判斷，感到深刻後悔並持續反省，同時宣布將把此次參與《世紀血案》的全數片酬捐贈給慈林基金會。