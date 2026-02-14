我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市推動「美樂地計畫」再添亮點！位於大里區的涼傘樹公園，由早期公墓用地成功轉型，市府建設局近期投入625萬元經費，將其升級為以「探索城堡」為主題的共融遊戲場。建設局長陳大田表示，涼傘樹公園的轉型具有指標意義，不僅保留了綠地呼吸空間，更透過設計翻轉舊有印象。此次改造面積約280平方公尺，以「探索城堡」為主軸，設置立體複合式遊具。設計團隊利用多層平台、攀爬設施與封閉式管狀滑梯，打造出如同在樹屋間穿梭的連續動線，讓孩子在遊戲中培養勇氣與探索精神。為落實全齡共融，建設局在安全與無障礙設計上下足功夫。全區鋪設高吸震的彈性地墊，透過鮮明色彩界定活動區，並確保鋪面與公園動線平順銜接，方便嬰兒車及輪椅族群進出。此外，考量夜間使用需求，園區同步增設照明設施，讓家長在傍晚下班後也能安心帶孩子放電。建設局強調，涼傘樹公園的完工有效補足了鄰近社區兒童設施的缺口，未來市府將持續推動共融公園改善計畫，讓「公園」不只是綠地，更是凝聚社區情感與家庭回憶的優質公共空間。