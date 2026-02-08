我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市南區興隆路1棟5層樓的透天民宅今天上午10點許驚傳失火，3樓位置有火煙竄出！消防局119獲報後出動16車40人趕往，屋主表示3、4樓後側分別有兩位均70多歲的男性、女性受困；經入內搶救，10時15分救出3樓男性、有50%燒燙傷，10時27分救出4樓女性、無明顯外傷，均送醫治療。消防局119起初接獲民眾報案指稱民宅3樓位置有火煙、似無人受困，但先遣的救災人車到場時發現房子3樓後方有明顯火煙竄出，且由屋主敘述、得知屋內3、4樓分別有住戶受困，即請119調派第二梯次人車支援，同時一面布水線進入射水滅火、一面上樓搜救人命。消防人員先在3樓找到1名70餘歲的老婦人，老婦外觀雖無明顯外傷，消防員將她帶下樓由救護車送到成大醫院；接著，搜救人員又在4樓找到1名全身約受有50%燒燙傷的70歲老翁，也由救護車送到成大醫院搶救。兩名1男1女長輩傷者送醫時意識都清醒。消防局指出，2名受傷民眾送往成大醫院，火勢於10時33分撲滅，確認燃燒3樓後側房間 燃燒面積約20平方公尺，財損約3萬元，火調人員將前往調查，轄區分隊也會對屋主實施宣導。