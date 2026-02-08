我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一家工程行昨日晚間舉辦尾牙，邀請中下游包商與會，尾牙期間郭姓男子敬酒時與他人發生口角，林姓老闆出面調解，郭姓男子倖然離去，隨後又撂約9人持棍棒到場，痛毆林男押上車，後丟包堤防，幸林男送醫無生命危險，警方漏夜逮郭等10人到案。林園警分局指出，昨日晚間10時13分接獲通報，大寮區光明路二段發生糾紛，警方啟動快打部隊趕赴現場處理，員警到場涉案人員已離去。工程行尾牙期間，空調下包廠商37歲郭姓男子於敬酒過程中與他人發生口角，48歲林姓老闆上前勸阻協調，隨後郭男憤而離席。郭男因先前承包工程已和林男鬧得不愉快，尾牙宴口角又氣憤難消，在晚間10時許撂了約9名手下員工持棍棒折返現場，在眾目睽睽之下，動手毆打林男及勸阻者，後將頭破血流的林男押上車帶走。林男於凌晨12點多被郭男釋放在林園區堤防路，所幸傷勢不嚴重，林男被丟包後，去電告知妻子，妻子報警，警方前往帶人，發現林頭部受傷意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。警方表示，郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，陸續於5小時內到案，全案報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款，犯殺人未遂罪，逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。