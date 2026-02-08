我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今在（8）日迎戰金州勇士，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）因腿後肌拉傷缺陣，先發中鋒艾頓（DeAndre Ayton）也在賽前因膝傷臨時退賽，但靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、10助攻與7籃板的「準大三元」全能表現，以及新援肯納德（Luke Kennard）首秀的關鍵發揮，終場以105：99擊退同樣缺兵少將的金州勇士，收下近期3連勝。此役雙方皆有核心主力缺陣，湖人少了唐西奇與艾頓，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也因膝傷連續第三場高掛免戰牌。比賽分水嶺出現在第三節，勇士前鋒格林（Draymond Green）在上半場結束前吞下的技術犯規，讓湖人在下半場開局先獲得罰球機會。隨後詹姆斯開啟進攻模式，單節獨拿12分，包含兩記三分球與兩次精彩的「三分打」，率領湖人打出一波10：2的攻勢，成功建立起8分領先優勢。八村壘（Rui Hachimura）全場貢獻18分，里夫斯（Austin Reaves）與史馬特（Marcus Smart）也分別挹注16分與15分，適時填補了火力空缺。剛透過交易從亞特蘭大老鷹轉戰洛杉磯的射手肯納德，在沒有太多練球時間的情況下即刻救援。他在湖人處女秀中攻下10分，雖數據不驚人但價值連城。比賽末段，肯納德先是飆進一記關鍵底角三分球，隨後又妙傳給范德比爾特（Jarred Vanderbilt）籃下爆扣，這波11：0 的攻勢徹底澆熄了勇士的反撲氣焰。勇士方面，穆迪（Moses Moody）表現最為出色，攻下全場最高的25分。不過勇士團隊引以為傲的三分火力今日徹底當機，全隊51次出手僅命中14球，命中率低至27.5%。儘管勇士在第四節初一度找回手感將比分迫近，但在關鍵時刻屢攻不下，只能黯然吞下近6戰的第4敗。