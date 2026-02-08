我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中市長初選競爭激烈，立委楊瓊瓔今（8）日上午前往東興市場掃街拜票，現場凍蒜聲不斷，行程一度因熱情民眾合影而延長。針對台中市長盧秀燕憂心「三月底辦民調恐過晚」，楊瓊瓔受訪時定調，既然黨中央已確立提名制度與時程，她將完全尊重並依照機制走完程序。她強調，選舉過程中速度固然重要，但「公平、公正、公開、透明」更是團結的基石，「程序站得住腳，結果自然能服人」。適逢年關將近，東興市場採買人潮眾多。楊瓊瓔一早便率領團隊逐攤懇託，展現深厚基層實力。沿途不少攤商送上年糕、青蒜，祝福「步步高升」、「高票凍蒜」，楊瓊瓔也借用吉祥話回應：「希望台中也能一步一步向前。」由於主動要求合影的民眾絡繹不絕，原定掃街行程足足延長至三小時才結束。對於外界關注初選時程恐影響選戰布局，楊瓊瓔重申，相關制度各方皆已簽署協議，這是在同一套規則下的良性競爭。她指出，遵守規則是對支持者與市民最大的負責，唯有透過公正程序產生的候選人，才能真正凝聚黨內團結，為接下來的選戰打下穩定基礎。楊瓊瓔最後表示，台中正處於關鍵發展期，無論交通建設或產業轉型，都需要能傾聽基層的領導者。她將持續走入社區，將每一份加油化為前進動力，無論最終結果如何，都會以大局為重，讓市民看到國民黨是一個有制度、有責任感的政黨。