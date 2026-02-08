我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國今日舉行國會眾議員選舉及全國性公投，各地投票所氣氛熱烈。備受矚目的泰國人民黨（People's Party）超級助選員皮塔，一大早就前往曼谷瓦塔納區行使投票權。他透露投完票後將立即趕往機場飛赴國外，並呼籲泰國民眾把握時間，踴躍出門投票決定國家未來。根據泰媒《The Standard》報導，今（8）日是泰國投票日，上午7時45分左右，皮塔便抵達位於曼谷瓦塔納區的投票所。在眾多媒體鎂光燈與支持群眾的簇擁下，他面帶笑容親切地與排隊民眾打招呼，隨後完成身分查驗並進入圈票處投下神聖的一票。皮塔在投票後接受媒體聯訪時表示，今天最重要的任務就是邀請所有公民出來投票，共同參與決定泰國的發展方向，投票時間將持續至下午5時。談及為何如此早起投票，皮塔解釋因為行程緊湊，稍晚即將搭機出國，必須做好時間管理，用最快速度完成所有公務。至於接下來的行程安排，皮塔透露將飛往國外，將會暫離泰國一陣子。訪談最後，他也特別向長期關注並支持他工作的民眾及媒體表達思念與關心，並再次強調今日投票的重要性，期盼大家展現公民力量，引領國家前進的軌道。