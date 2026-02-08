「赤木晴梓」董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，曾經獲選隊內人氣王冠軍，擁有32E完美水滴型上圍的她，被封「台灣第一美胸」。梓梓近日分享數張在機場擺拍的照片，她下半身只穿真理褲入鏡，白玉纖腿很難讓人不注意，被網友誇整個人幾乎一半都是腿，3天累計4.6萬人按讚。
機場穿真理褲放送極品玉腿 梓梓被讚整個人都是腿
曝光的照片，梓梓罕見收起瀏海，過腰黑直髮落肩，墨鏡戴頭上，穿一件寬鬆運動風上衣，搭配極短真理褲，呈現下衣失蹤的視覺，一雙比例勻稱的美腿成為目光焦點，側拍時還露出翹臀曲線，加上疑似半素顏，膚況白裡透紅，集清純與性感於一身。
梓梓表示，照片是先前去韓國旅遊回程時所拍，貼文發布後，網友眼睛大吃冰淇淋，「女神的腿超級美」、「戀愛了」、「好漂亮的角度」、「妳是不是整個人都是腿」、「神仙身材」、「每次看到都覺得很不科學！」
梓梓澄清結婚又離婚謠言 雙峰被團員驗貨如假包換
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG
