2026年農曆年即將到來，不少民眾也要準備「送神」、「清屯」，今年2月11日（農曆12月24日）就是送神日，要讓神明們返回天庭述職，民俗專家楊登嵙表示，只要把送神儀式做好，眾神就會在玉皇大帝面前說好話，讓你擁有明年一整年的好運氣。送完神明後，可趁這時「清屯」，清潔神像、香爐、祖先牌位、神明桌等，楊登嵙也提醒，香爐千萬不能用倒的，這樣會把好運和福氣都倒光。《NOWNEWS》一次整理送神和清屯的供品、祭拜口訣、禁忌、清潔方法等資訊。
🟡本文重點摘要
📌2026年送神、清屯時間
📌2026年送神供品
📌2026年送神口訣
📌2026年清屯順序、禁忌
📌送神、清屯由來
2026年送神、清屯時間
每年農曆12月24日是「送神日」，今年剛好是國曆2月11日（週三），楊登嵙表示，子時（晚上23點到凌晨1點）是一天的開始，送神的時間越早越好，代表讓神明提早放年假，讓祂們更開心，因此建議送神儀式可在2月10日晚上23點進行，如果當天沒有辦法送神，一直到除夕當天晚上7點之前都可以送神。送神結束後，就可以開始進行「清屯」。
2026年送神供品
送神是要讓神明們回到天庭，向玉皇大帝報告人間的一言一行，供品可以準備冬瓜糖、麥芽糖、各種糖果，湯圓三碗或素果等甜食，代表讓神明吃甜甜、說好話，金紙的部分則準備壽金、刈金、送神甲馬，送神和迎神除了要有壽金之外，一定要有「甲馬」，甲馬是祭祀神明所用的金紙，上面印有神明的坐騎，以及神明護法兵將的頭盔、盔甲、盾牌等兵器，讓神明可以安心返回天庭。
2026年送神禁忌
當年家中有喪事的人，不宜舉行送神。
2026年送神口訣
今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。
2026年清屯順序、禁忌
送神結束後就可以來到神位前，稟告神明及祖先們，即將進行「清屯」，再來開始依序打掃神像、香爐、祖先牌位、神明桌等，全部清潔完畢，再擲筊問神明這樣是否舒適，如果沒有聖杯，可再調整神像或香爐，直到得到「聖筊」；祖先也要擲筊詢問這樣坐是否舒適，如果沒有聖杯，要調整牌位及香爐，直到得到聖杯。
第一步 神像：先用乾淨毛刷清理神像上的灰塵，儘量使用乾布擦拭，真的有擦不掉的污垢再使用濕布，千萬不能用水洗，以免神像的臉花掉或造成神像龜裂。
第二步 神明香爐：香爐儘量不要拿下來清理，讓香爐保持原本位置，準備全新的湯匙或是神明專用的湯匙、濾網，以湯匙把香灰舀到濾網，過濾雜物或硬塊，再把過濾好的香灰倒回香爐，約放8分滿，用湯匙把香灰抹平，象徵平安圓滿，另外香灰也不要壓實，「插香鬆、賺錢才輕鬆」。楊登嵙提醒，千萬不要把香爐拿起來用倒的，如果香爐用倒的，代表把福氣跟好運都倒掉了。
第三步 祖先牌位：跟神像一樣，使用毛刷、乾布或微濕布清潔，不可用水洗，也不能用清潔劑。
第四步 祖先香爐：清潔方法跟神明香爐一樣。
第五步 神明桌：最後把神明桌擦乾淨，就完成清潔。
第六步 詢問神明、祖先：清潔完畢後，擲筊問神明（神明返回天庭，仍有代理人值班）、祖先是否舒適，如果沒有聖杯，就稍微調整神像、牌位、香爐位置，直到有聖杯。
送神、清屯由來
玉皇大帝掌管三界，祂的弟弟灶王爺則是掌管人間煙火，其他神明也有各自掌管的事項，每年過年前，在人間的神明們都會回到天庭報告善惡，並由灶王爺帶領回到天庭。平時家中神位不宜輕易移動和清潔，所以可在送神後，藉此機會進行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣，準備迎接好運。
資料來源：楊登嵙
