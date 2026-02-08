我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國於今（8）日正式展開國會改選，全國各地的投票所在上午8時開放前就已經出現排隊人潮。這次選舉不僅要選出區域與不分區國會議員，最受關注的是選民還必須針對是否重新制定憲法進行公投，這場投票被視為決定泰國未來政局走向的關鍵一戰。看守總理阿努廷一早便前往根據地武里南府投下選票，而其他政黨領袖則大多選在曼谷完成投票。人民黨領袖納塔蓬、民主黨領袖艾比希以及為泰黨總理候選人育查南等人也紛紛現身，呼籲選民踴躍參與投票，透過民意來決定憲法的命運。泰國選舉委員會主席納龍表示，早上的投票過程非常順利，預計下午還會迎來另一波投票高峰。選委會初步預估投票率將達到75%，甚至有機會挑戰90%的歷史新高。投票作業將於下午5時結束，預計在傍晚6時30分左右開始計票。根據選委會規劃，初步的非正式統計結果最快會在午夜前出爐。這次泰國選民手中握有3張選票，除了決定民意代表，更肩負著是否要翻修現行憲法的重責大任。