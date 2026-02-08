我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士隊總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）於近日受訪時，正式回應了圍繞球隊功勳大將格林（Draymond Green）的交易傳聞，並對剛交易來的球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的未來去向給出了明確信號。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士在錯失超級巨星後選擇押注波爾辛吉斯，這不只是補強，而是一場關於「健康」的豪賭。只要他能穩定出賽並撐起攻防空間，勇士仍保有競爭力；但一旦傷病再度找上門，這筆交易也可能成為放大柯瑞負擔、加速窗口關閉的關鍵風險。（圖／取自金州勇士X）

NBA交易大限的塵埃落定，金州勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）召開了一場內容豐富的記者會。如果你只聽他的總結，會覺得勇士剛經歷了一個完美的截止日：「我們對所做的一切感到滿意。」但當你揭開公關稿的另一面，會發現這支球隊正處於一個微妙且危險的十字路口。他們在追逐安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的過程中「揮棒落空」，同時失去了巴特勒（Jimmy Butler）這位頂級戰力，最終用年輕資產換來了一位擁有極高天花板但也同樣脆弱的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。記者會上最令人玩味的一幕，莫過於鄧利維（Mike Dunleavy）對於格林（Draymond Green）交易流言的激烈反駁。眾所皆知，格林曾深陷關於安戴托昆波的交易傳聞中。格林本人甚至在自己的Podcast節目上爆料，鄧利維曾親口告訴他：「為了薪資匹配，這筆交易不是你就是巴特勒。」格林解讀為：「好吧，那大概就是我了。」不過，鄧利維在記者會上卻試圖改寫這段記憶。「他的名字從未出現在對話中，他不在這裡的可能性微乎其微，」鄧利維說道，甚至在記者追問這是否意味著巴特勒才是籌碼時，罕見地表現出防衛性：「不、不、不，我們不搞這個。我不會逐一評論名單上的誰在交易中。」這是一個典型的「羅生門」。這種前後矛盾的說法，不僅讓人質疑勇士追求「字母哥」的決心究竟有多大，更在球隊與這位四冠功勳之間，埋下了信任危機的種子。在錯過超級巨星後，勇士迅速轉向B計畫將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹，換回克里斯塔普斯·波爾辛吉斯。鄧利維（Mike Dunleavy）對此竟意外的坦誠，甚至帶點殘酷的計算。他承認波爾辛吉斯過去兩季僅打59場的傷病史，包含下肢傷勢與POTS症候群，，但也直言：「我們送出了一位處境相似、同樣難以上場的球員。」這是一記對庫明加的沈重回擊。鄧利維的邏輯很簡單：庫明加對球隊已無貢獻，如果波爾辛吉斯也受傷，球隊並沒有損失更多；但如果這位拉脫維亞長人能保持健康，他展現出如2024年總冠軍賽的統治力將是庫明加無法企及的，這是一筆「以不變應萬變」的高風險套利。鄧利維堅稱追求安戴托昆波並未影響其他操作，這聽起來更像是自我安慰。據報導，勇士曾探索過傑克森（Jaren Jackson Jr.）的交易，卻為了保留資產給「字母哥」而按下暫停鍵。這證明了在那場追逐戰中，勇士確實付出了機會成本。鄧利維試圖在這場記者會上傳遞「感覺良好」的訊號，但現實是勇士不僅沒有找到巴特勒的替代者，還將柯瑞（Stephen Curry）最後的爭冠窗口，押注在波爾辛吉斯的膝蓋與醫療團隊身上。這是一場沒有退路的豪賭，而這一切的成敗，將在未來幾個月內見真章。