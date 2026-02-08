我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選今（8）日正式登場，保守派選民的投票動向出現劇烈變化。過去曾是親軍方勢力主力的公民力量黨與團結建國黨，因內部動盪與領導層不明，聲勢已大不如前。相反地，原本被視為地方勢力的泰自豪黨，憑藉著強大的基層組織與穩健的政策訴求，正迅速成為保守陣營對抗反對黨「人民黨」的頭號堡壘。根據選情分析，許多擔心人民黨激進改革訴求的選民，開始捨棄傳統支持對象，轉而投向最有機會在地方選區勝出的泰自豪黨。這種棄保效應並非源於對特定政黨的忠誠，而是基於務實考量，希望集中火力阻攔人民黨奪下過半席次。泰自豪黨近期更納入多位無政黨背景的專業人士，試圖洗刷純政治分贓的形象，轉身成為能主導國家穩定發展的領頭羊。雖然民調預測由納塔蓬領導的人民黨可望奪下約145席，位居第一，但分析師指出，由於難以跨越250席的組閣門檻，加上泰自豪黨與為泰黨、民主黨可能組成三方聯盟，人民黨最終恐將再次面臨「贏了選票卻無法組閣」的困境。學者奧蘭分析，泰自豪黨目前已掌握極大主動權，甚至有望與為泰黨及民主黨聯手，組成一個避開激進意識形態且更為穩定的執政團隊。儘管人民黨近期試圖釋出善意以尋求結盟機會，但在「深層政府」與保守勢力的夾擊下，泰國政壇的未來仍傾向於維持現狀。這場大選不僅是支持度的競爭，更是一場政治算計的博弈，而泰自豪黨極可能成為最終贏家。