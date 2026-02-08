農曆過年迎接西洋情人節，根據星巴克官網，周末假日「第二杯半價」foodpanda外送咖啡優惠；星巴克表示，春季新品櫻花杯搭配溫暖可愛的柯基狗狗，馬克杯、環保杯、吊飾、杯套提袋搶先看；全新飲品「草莓風味抹茶那堤」、「粉紅草莓星冰樂」也將於2月11日開喝。路易莎表示，馬年花生好事鹹甜餐點開吃，美式黑咖啡40元加購優惠一覽。
星巴克：草莓抹茶那堤、草莓星冰樂2/11開賣！周末假日「第二杯半價」
過年前有星巴克全新飲料可以喝！根據星巴克官網，春季開喝草莓風味飲料，2月11日將一口氣推出「粉紅草莓風味星冰樂」、「草莓風味抹茶那堤」2款新品，太浪漫！
而且星禮程專屬回饋，可享指定新品草莓風味飲料搶先喝！2月9日至2月10日，新品正式上市前兩日，星禮程會員至門市消費或使用APP行動預點服務，可搶先點購新品飲料：大杯(含)以上粉紅草莓風味星冰樂、草莓風味抹茶那堤。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，六日星巴克第二杯半價！即日起至2月10日（二）活動期間，foodpanda點購大杯(含)以上特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、摩卡，享第二杯半價外送優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：櫻花杯、柯基狗狗春季新品！馬克杯、環保杯、吊飾、杯套提袋搶先看
星巴克咖啡同好會FB粉絲團小編表示，「春暖花開的季節裡，在櫻花輕柔飄逸的樹影下與溫暖的柯基一同感受夢幻春意，」搶先劇透浪漫粉紅色交織淡綠色的春日新品，可愛櫻花與柯基狗狗化身馬克杯、環保杯，還有毛茸茸的吊飾、證件套與杯套提袋，好療癒。全系列春季新品將於2月11日上市。
路易莎：馬年「花生好事」新品開吃！美式黑咖啡40元多一杯
路易莎表示，馬年花生好事鹹甜餐點開吃，即日起至2月28日，「金蕉招財培根磚壓」特價48元（原價65元）、「福蛋雙全豬肉堡」特價68元（原價85元）；還有飲品加購優惠，中杯「錫蘭紅茶／薰香綠茶」20元多一杯、中杯「美式黑咖啡」40元多一杯。
資料來源：星巴克官網、路易莎
我是廣告 請繼續往下閱讀
過年前有星巴克全新飲料可以喝！根據星巴克官網，春季開喝草莓風味飲料，2月11日將一口氣推出「粉紅草莓風味星冰樂」、「草莓風味抹茶那堤」2款新品，太浪漫！
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，六日星巴克第二杯半價！即日起至2月10日（二）活動期間，foodpanda點購大杯(含)以上特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、摩卡，享第二杯半價外送優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克咖啡同好會FB粉絲團小編表示，「春暖花開的季節裡，在櫻花輕柔飄逸的樹影下與溫暖的柯基一同感受夢幻春意，」搶先劇透浪漫粉紅色交織淡綠色的春日新品，可愛櫻花與柯基狗狗化身馬克杯、環保杯，還有毛茸茸的吊飾、證件套與杯套提袋，好療癒。全系列春季新品將於2月11日上市。
路易莎表示，馬年花生好事鹹甜餐點開吃，即日起至2月28日，「金蕉招財培根磚壓」特價48元（原價65元）、「福蛋雙全豬肉堡」特價68元（原價85元）；還有飲品加購優惠，中杯「錫蘭紅茶／薰香綠茶」20元多一杯、中杯「美式黑咖啡」40元多一杯。