我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國會大選於今（8）日上午8時正式登場，在多項選前民調中保持領先的人民黨黨魁納塔蓬，在完成投票後隨即向大眾展現勝選氣勢。他對媒體表示，預計人民黨將在這次選舉中獲得選民的正式託付，並承諾將兌現諾言，為國家組建一個「人民政府」。人民黨的崛起之路充滿波折，其前身前進黨在2023年雖獲得最多票數，成為國會第一大黨，卻無法順利執政，甚至在2024年遭憲法法院強制解散。此次納塔蓬領軍更名再戰，試圖將高支持度轉化為實質席次。與此同時，為泰黨總理候選人、前總理塔克辛的外甥尤德查南也在曼谷完成投票。他呼籲選民踴躍投票，強調泰國目前亟需變革，每一位公民的發聲都是扭轉國家命運的關鍵。本次泰國大選全國合格選民約5300萬人，預計選出500名國會議員。選民手中的3張選票各司其職：綠色為區域議員票、粉色為不分區政黨票，而黃色則是針對是否啟動修憲程序的關鍵公投。這場公投將決定現行憲法是否會被重新起草，對泰國長遠政局具有深遠影響。投票將於下午5時結束，各界屏息以待深夜揭曉的非正式計票結果。由於泰自豪黨、人民黨與為泰黨呈現三強割據的局面，預計沒有單一政黨能單獨跨越過半門檻。選後的結盟談判與總理選舉，將成為接下來國際關注的焦點。