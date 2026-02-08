台灣本周末至周一（2月7日至2月9日）受寒流影響，早晚低溫跌破10度，更可能出現5度低溫，而更高緯度的日本、韓國更是北極冷空氣溢流的「搖滾區」，包括東京、首爾入夜低溫都在零下，氣象專家賈新興表示，日韓的低溫、降雪周一過後會慢慢趨緩，春節連假期間，日本東京以北靠日本海一帶容易下雨，有相關行程安排的民眾要特別留意。
東京入夜零下2度 街頭飄雪染白城市
日本氣象廳資料顯示，東京地區今天最高溫只有4度，周一最高溫9度、最低溫零下2度，街頭持續出現飄雪，樹木、馬路旁也充滿積雪；賈新興指出，近期極區冷空氣剛好落在中國東北、海森威、日韓一帶，加上日本海提供水氣，日本西半部沿海（新潟、秋田、青森、富山、福井）成為降雪熱區。
日本、韓國周一起慢慢回暖 年假期間降雨機率高
賈新興說明，日本東京降雪不算太多，就是整天飄雪的感覺，而韓國首爾因為是「大陸性氣候」，冬風直接吹襲，因此氣溫更低，預報今晚至明晨，首爾氣溫有機會降至零下14度，和日本一樣明天開始有稍微回暖趨勢，最低溫回到0度左右。
賈新興也補充，春節年假前一周，日本、韓國的天氣屬於逐漸回暖、降雪影響較少的型態，不過年假期間（2月16日至2月20日），日本、韓國降雨相對偏多，尤其是北海道、日本東京以北靠日本海一帶等地區，台灣目前預報天氣相對穩定，氣溫偏暖。
資料來源：日本氣象廳
