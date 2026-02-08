又一間知名地標百貨宣布歇業！位於高雄新崛江商圈的「大統百貨五福店」，宣布在2月28日結束營業，3月開始，建物將依土地租賃合約進行拆除，還原為平面土地，這也代表從民國64年開業以來，陪伴高雄商業成長的城市記憶，要在此告一段落，消息一出讓不少網友都相當不捨，希望別蓋豪宅，能重建百貨。
陪伴高雄走過半世紀 經歷過火災、捷運建設衝擊
大統百貨五福店在臉書粉專發文表示，因為租約期滿，決定結束營運，大統五福店自民國64年開幕以來，陪伴高雄商業發展，曾為南台灣具代表性的繁華地標之一，滿足多個世代對國際進口商品的購物需求，也承載城市記憶。
商場曾受到民國84年火災事件，加上高雄捷運施工期間造成商圈衝擊，營運面臨重大挑戰。直到民國95年，時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團斥資數億元整建，將原本10層樓的建物拆除、降低樓層，改造為現在地下1層至地上3層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。
租約期滿決定歇業、拆除 未來持續深耕高雄
但現在土地租約期滿，大統決定結束階段性現況營運，2月28日為與進駐品牌延展合約之最終營業日，代表2月28日就是大統百貨五福店的最後一天營業日；3月開始，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地，象徵著一段城市記憶告一段落。
大統集團看見高雄近年演唱會經濟、亞灣區發展，以及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約3成，因此大統集未來將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，持續深化零售與商業空間開發，整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢；同時推動鄰近五福路地段大立商圈的大立二館開發，規劃更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間，與高雄城市發展共同前行。
網友不捨：時代印記就這樣消失 盼重建百貨
最後，大統集團也感謝每一位顧客與夥伴長年支持與陪伴。消息一出，許多網友紛紛留言表達不捨，「希望可以重蓋百貨公司」、「懷念當年美食街的熱狗」、「一個時代的印記就這麼消失了」、「曾經孩童時期到少女時代的美麗記憶，你們五福路大統百貨公司陪伴我們走過超過半百歲月的時光」、「我小時候回憶，我回國後去逛一下」、「這塊地超級讚，希望不要蓋豪宅，能重建新大統百貨」、「小時候陪我長大的地方」。
資料來源：大統百貨五福店臉書粉專
