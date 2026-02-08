我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北柳府一名24歲男子日前深夜開直播與網友互動，沒想到過程中突然人影消失，只剩下斷斷續續的呼吸聲，嚇壞線上觀看的友人。友人察覺不對勁後火速趕往他家查看，推開門卻發現男子已經倒在沙發上沒了呼吸心跳。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，這起事件發生在6日凌晨2時左右，地點在北柳府挽巴功縣的一棟獨棟住宅。當地警方與救護人員趕到現場時，發現屋主威拉育·翁薩卡倒臥在客廳沙發上，已經明顯死亡，救護人員確認後只能宣告不治。警方初步勘驗遺體，並未發現明顯外傷或打鬥痕跡，遺體已送往醫院解剖釐清真正死因。死者的46歲女性友人努安鵬當時人在屋外等候警方。她向警方說明，威拉育大約晚間10時開始直播，一開始還在社群平台上與她聊天互動，氣氛挺正常的，但後來他的行為舉止漸漸變得怪異，接著就從鏡頭前消失了。努安鵬回憶，直播過程中她聽見威拉育傳出疑似喘不過氣的聲音，讓她開始擔心。更詭異的是，威拉育消失後直播竟然沒斷線，持續了將近半小時，畫面空蕩蕩的，只聽得到斷斷續續的呼吸聲，最後直播才自動中斷。她越想越不安，立刻趕往威拉育家中查看，一進門就看見他躺在沙發上動也不動，嚇得趕緊報警求助。目前警方正在調查威拉育的生活作息與身體狀況，希望能找出這名年輕男子突然猝死的原因。