台北捷運路網圖又要擴張了！台北捷運公司表示，從2月7日開始，紅線「淡水信義線」平日尖峰時段，部分列車到站時間將微幅調整1至2分鐘，原因是「測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車」，才會影響到到站時間，因此也呼籲乘客們注意候車前置時間。
淡水信義線連7天尖峰時段延後到站！北捷曝原因：R01站發車了
台北捷運公司表示，將自2月7日起進行信義線東延段穩定性測試，一直到2月13日止。而測試期間列車將改由R01廣慈／奉天宮站發車，但車站不開放上下車；列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。
台北捷運公司表示，因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線自2月7日起連續7天，部分列車到站時間將與原先時刻差距1至2分鐘。
台北捷運也提醒旅客，可參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間，提前規劃行程並預留候車時間，避免影響上班、就學通勤或轉乘時間；測試期間造成不便，敬請見諒。
信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表：點此查詢
期待10年的紅線真正起點站R01！史上最難工程艱辛歷程曝光
事實上，淡水信義線真正的起點站R01「廣慈／奉天宮站」，正是「信義線東延段」工程的最後一哩路。這條路線自2016年10月17日開工，以地下化方式向東延伸至福德街「廣慈／奉天宮站」，也就是紅線真正的R01站所在位置。全長雖僅約1.4公里，卻整整耗時將近10年。
北捷曾說明，該路線施工難度堪稱「史上最難」，原因包括因路線端點車站須配合營運需求，使整體開挖規模相當龐大，幾乎是萬大線、環狀線中運量標準車站的2倍；不僅範圍廣，開挖深度也大，最深須向下挖掘約10層樓深；再加上路線延伸至四獸山山麓，須面對複雜地質條件，從淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤，施工期間機具多次受困於軟弱黏土層中，導致工程期程拉長。
而本次北捷進行的測試，正是R01廣慈／奉天宮站正式成為紅線一部分前的最後關鍵階段。
資料來源：台北捷運公司
事實上，淡水信義線真正的起點站R01「廣慈／奉天宮站」，正是「信義線東延段」工程的最後一哩路。這條路線自2016年10月17日開工，以地下化方式向東延伸至福德街「廣慈／奉天宮站」，也就是紅線真正的R01站所在位置。全長雖僅約1.4公里，卻整整耗時將近10年。
北捷曾說明，該路線施工難度堪稱「史上最難」，原因包括因路線端點車站須配合營運需求，使整體開挖規模相當龐大，幾乎是萬大線、環狀線中運量標準車站的2倍；不僅範圍廣，開挖深度也大，最深須向下挖掘約10層樓深；再加上路線延伸至四獸山山麓，須面對複雜地質條件，從淺層泥沼的軟弱黏土到深層超硬岩盤，施工期間機具多次受困於軟弱黏土層中，導致工程期程拉長。
