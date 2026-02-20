我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海軍陸戰隊微型監偵型無人機。（圖／記者呂炯昌攝）

▲115年春節加強戰備操演，陸用型監偵無人機升空。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

無人機在俄烏戰爭中大放異彩，行政院在去年底提出1.25兆元國防特別預算，規劃採購20餘萬架無人機丶1000餘艘攻擊型無人艇，數量由原本傳聞的5萬架暴增4倍。除了由中科院主導研發軍用無人機外，也透過成立無人機AI創新應用研發中心，鼓勵民間企業研發軍用商規無人機，禁止使用中國製零組件打造無人機國家隊，建立非紅供應鏈。中國無人機發展歷史較台灣久，中國民用無人機全球市佔率最高，尤其中國的大疆獨霸全球，佔了超過70%，中國軍用無人機數量與種類也大勝台灣。根據路透社2023年報導，台灣軍用無人機僅有「數百架」，而中國解放軍，至少有50款機型，數量超過一萬架，凸顯兩岸在無人機產業規模的巨大落差。為了快速組建無人機隊，國防部向民營廠商開出「軍用商規」無人機標案，2022年並在嘉義成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，鼓勵使用民間技術生產軍用規格無人機。早自2022年俄烏戰爭開打，國防部就首度對民間展開第一波軍用商規無人機招標，從說明會到決標歷時近兩年2024年8月，國防部公布獲選製造軍用商規無人機的民間廠商名單，長榮航太、智飛科技、神通資訊科技和中光電智能機器人4家公司分別在總共6款機型得標，總值近70億新台幣（約2.13 億美元）。2024年11月25日，立法院外交及國防委員會邀請國防部就「獵鴞專案執行規劃」進行專題報告。國防部長顧立雄答覆民進黨立委羅美玲質詢時表示，我國僅採購291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，若按照國軍兵推、模式模擬結果尚不足，至少應該還要增購千架以上。1月19日國防部在立院外交及國防委員會進行特別預算專報，根據公開報告內容指稱，無人機數量增加4倍多，達到20萬架，其中確定買ALTIUS-700M無人機共1554架、ALTIUS-600ISR無人機共478架。陸軍2025年時評估台海若開戰將消耗大量無人機，預定2026年起編列預算採購4萬8000多架軍用商規無人機，總金額上看500億新台幣，有望成為我國史上最大一筆無人機商機。軍備局評估2026、2027年度計畫採購甲、乙、丙、丁、戊五型無人機，總數高達4萬8750架，總金額上看500億元。行政院在去（2025）年底提出1.25兆元國防特別預算，規劃採購20餘萬架無人機丶1000餘艘攻擊型無人艇，數量為原先預估5萬架的4倍。在2025年漢光41號演習、2026年國軍春節加強戰備中，陸軍與海軍也展出第一波軍用商規無人機採購成果，包括陸軍與海軍陸戰隊都使用的微型無人機、陸戰隊用監偵型無人機。陸戰隊指出，監偵型無人機能夠強化海域與戰場知覺，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈。以生產遙控飛機聞名的雷虎科技在去年9月宣布，自主研發的Overkill FPV（第一人稱視角）自殺無人機系列正式獲得美國國防部國防創新單元（Defense Innovation Unit, DIU）頒發的Blue UAS Cleared認證。這是我國無人機產業第一家取得此國際級資安與軍規認證的企業。雷虎表示，Blue UAS認證是由美國戰爭部主導的嚴格審核機制，專門針對商業無人機進行網路安全、供應鏈透明度及軍事應用相容性評估，僅限通過者才能進入美國軍事採購清單。取得美國國防部國防創新單元的認證，標誌著雷虎在全球軍民兩用無人機市場的關鍵突破，大幅強化無人機競爭力。雷虎表示，取得美國國防部國防創新單元的認證，標誌著雷虎在全球軍民兩用無人機市場的關鍵突破，大幅強化無人機競爭力。雷虎科技表示，Overkill FPV系列全部台灣設計製造，極度輕量化，具備30分鐘續航力，時速最高可達每小時120公里以上，最高可搭載3公斤彈藥，單程作戰半徑可達5至10公里，可搭配AI攻擊系統、抗電子干擾GPS及3至10公里光纖筒，契合現代戰爭需求。雷虎強調，此項認證對雷虎的戰略意義深遠。首先，在國內市場，雷虎將擁有優勢角逐國防部軍備局即將開標的FPV自殺無人機採購案。