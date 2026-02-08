我是廣告 請繼續往下閱讀

被聯合國教科文組織列為世界遺產的柏威夏寺，在泰國與柬埔寨的邊境軍事衝突中成了犧牲品。柬埔寨方面指控，這座擁有千年歷史的古蹟在去年7月和12月兩波軍事行動中遭到攻擊，建築本體嚴重毀損，聯合國教科文組織已經決定派遣專家團隊到場評估災情。根據柬埔寨媒體《高棉時報》報導，美國財經媒體《巴倫周刊》刊登了一篇標題為「柬埔寨公開聯合國教科文組織認證寺廟在泰國衝突中受創」的文章，文中附上的照片清楚顯示砲擊在寺廟牆面與其他結構上留下的破壞痕跡。柏威夏寺建於11世紀，坐落在柬埔寨柏威夏省的丹格雷克山脈山頂。法國24電視台宣稱是衝突爆發後第一家進入現場採訪的國際媒體，記錄下這座以砂岩打造的11世紀建築群所受到的嚴重傷害，柬埔寨官員表示，寺廟是被泰國軍隊的重砲轟炸和空襲所毀。柬埔寨文化與藝術部已經針對柏威夏寺及周邊地區的受損狀況，向聯合國教科文組織、世界遺產委員會、國際法院相關成員國與國際社會提交評估報告。該部門表示，寺廟在2025年7月24日到28日，還有12月7日到27日這兩段時間內的軍事衝突中受創。評估報告顯示，光是7月24日到28日這幾天，寺廟建築群裡就有142個地點受損，周邊另有42處地點遭殃，其中包括克西卡基里斯瓦拉佛塔、公共設施，以及柏威夏國家管理局的文物保護辦公室。更糟的是，寺廟附近的社區也遭到波及，總共有60處設施損毀，包括民宅、學校、佛塔和其他公共建設，導致約1萬4832名居民被迫逃離家園。