▲納豆女兒4D超音波照，被笑稱長相神似老公納豆。（圖／翻攝依依IG@sherry11ee）

4D超音波曝光 女兒五官初亮相引熱議

孕期心路歷程 鼓勵孕媽咪正視情緒照顧自己

藝人納豆與妻子依依婚後生活持續成為外界關注焦點，2人於2024年底完成結婚登記，2025年舉辦婚禮後便積極規劃家庭藍圖，歷經一段時間備孕與醫療協助，依依在去年底正式對外分享懷孕喜訊，證實腹中寶寶是個女兒，也讓不少粉絲替他們感到欣喜。近日依依在社群曬出女兒的4D超音波照片，崩潰笑喊：「怎麼好像爸爸！」依依近日再度於社群平台分享產檢近況，公開一張女兒的4D超音波影像，瞬間引發討論，畫面中小寶寶一手靠著臉頰、一手托著下巴，姿態自然又可愛，五官輪廓已隱約可辨，依依笑稱看到畫面當下忍不住崩潰直呼：「怎麼好像爸爸？」並搭配幽默語氣，引來網友熱烈回應。延續一貫搞怪風格，依依與納豆還特別模仿女兒在超音波中的姿勢，拍下對比照請粉絲投票，看看孩子究竟更像誰，雖然依依主觀認定「像爸爸居多」，但從投票結果來看，多數網友反而覺得寶寶輪廓與媽媽更為神似，也讓這場「基因之爭」成為溫馨又逗趣的小插曲。除了分享喜悅，依依過去也曾坦率談及孕期的真實狀態，她表示相較於孕吐或疲倦，賀爾蒙帶來的情緒波動才是真正的考驗，有時負面情緒會毫無預警湧現，讓人一時難以招架，她形容那種感受就像被情緒淹沒，需要花費更多心力與自己相處與調整。面對孕期情緒低潮，依依也分享自己的調適方式，例如透過洗澡、放慢步調，讓身心重新回到平衡狀態，她更溫柔提醒同樣正在經歷懷孕過程的女性，不必因情緒起伏而自責：「這並不是不夠堅強，而是很正常的過程！」希望大家都能在迎接新生命的同時，也好好照顧當下的自己。