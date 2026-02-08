我是廣告 請繼續往下閱讀

以「林家血案」為題拍攝電影《世界血案》引發爭議，同為228事件後代民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日表示，歷史事件最好是能跨過去，讓台灣繼續往前走，更討厭每天都在搞那些悲情。對此政治評論員吳靜怡透露，自己過去在柯文哲新竹老家跟柯父聊了2個多小時，對方告誡好好守護台灣的民主，如今柯文哲選舉為了打擊國民黨講了跟父親一樣的版本，現在為了討好講了自己的版本，更砲轟「不就是拿著228家屬的血淚故事，才能換得第一次當選市長的嗎？」吳靜怡透露，自己在某年的父親節前夕，在新竹老家跟柯父聊了2個多小時，對方到房間床底拿了許多張相本，當時更告誡他，一定要好好守護台灣的民主，並且闡述柯家經歷228的那段悲痛往事。吳靜怡說，柯父是帶著淚水和怒吼，並始終相信柯文哲阿公就是被國民黨暴打迫害抑鬱終身而離世的，他伴隨那樣的壓迫環境和氣憤長大，導致柯父內心長期的鬱悶築起了柯文哲面前那樣嚴厲的形象。吳靜怡表示，如果自己拿著過去紀錄的影片和錄音檔，然後播出「國民黨X恁娘」的原聲，就能幫柯家人拍一部《柯文哲爺爺的黨國冤案》嗎？不可能也不會，但柯文哲選舉的時候，為了打擊國民黨講了跟父親一樣版本，為了討好國民黨，講了多個自己的版本。吳靜怡批評，柯文哲怎麼好意思在評論林宅血案時，大剌剌的說「歷史應盡快跨過去」？柯父恐怕萬萬沒想到，身為被228迫害的後代，會養出這樣的兒子，自己敬重柯父，也答應握著他的信念，但背叛的人，卻是柯文哲。最後吳靜怡表示，請柯文哲說出阿公到底受到怎樣迫害的真相，因為嘴裡的版本真實在太多，實在不想聽，自己知道的只有柯父帶著血淚的版本，「到底哪個才是真的，228到柯爸爸前，講出來！」